У липні бізнес провів через РРО 488,4 млрд грн: найбільше зростання на Миколаївщині та Прикарпатті

У липні 2025 року загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО, склала 488,4 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн, або на 5% більше, ніж у червні, коли показник становив 465,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Кількість чеків у липні сягнула 915,1 млн штук, що на 36,5 млн більше, ніж у червні. Середньодобовий виторг зріс з 15,5 млрд грн до 15,8 млрд грн, а середньодобова кількість чеків — з 29,28 млн до 29,52 млн.

Найбільше зростання обсягів виторгів у липні порівняно з червнем зафіксовано у Миколаївській області (+7,3%), Івано-Франківській (+6,9%), Одеській (+6,5%), а також у Закарпатській, Тернопільській, Львівській та Волинській областях (по +6,3%).

Податкова служба пояснює динаміку активною боротьбою з тіньовими розрахунками, фокусом на суб’єктах із високими ризиками ухилення від сплати податків, покращенням аналітичних інструментів, зміною поведінки бізнесу на користь легальних розрахунків та високою адаптивністю підприємців, які попри виклики війни продовжують працювати у правовому полі.

Додамо, за останні три місяці платники податків додатково зареєстрували близько 20 тисяч активних пристроїв РРО. Середньомісячний приріст утричі перевищив показники попередніх періодів.