Податківці зафіксували зростання реєстрацій РРО/ПРРО на 20 тисяч пристроїв

За останні три місяці спостерігається значне зростання кількості РРО/ПРРО: сумлінні платники податків додатково зареєстрували близько 20 тисяч активних пристроїв. Середньомісячний приріст утричі перевищив показники попередніх періодів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову ДПС Руслана Кравченка.

Він наголосив, що це зумовлене превентивними та роз'яснювальними заходами податківців. Крім того, він зазначив, що зміни форми та змісту фіскального чека також сприяють детінізації.

Завдяки даним, що надходять до Системи обліку даних РРО, ДПС постійно отримує інформацію про тих, хто систематично отримує кошти за продані товари на свої рахунки, при цьому не проводить їх через касові апарати, та тих, у кого вони відсутні.

Переваги РРО та ПРРО в Україні для бізнесу, покупців та держави:

економічна стабілізація,

покращення податкових надходжень,

зменшення ризиків ухилення від оподаткування,

боротьба з тінню,

прозорість фінансових операцій,

захист прав споживачів,

уникнення штрафів за порушення законодавства.

Наразі в Україні офіційно зареєстровано 981,8 тисячі РРО/ПРРО.

Нагадаємо, на початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.