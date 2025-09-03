До 50 тысяч гривен: ГНС обнаружила слишком низкие доходы у ресторанов и кафе

Государственная налоговая служба обнаружила, что некоторые заведения общепита, включая рестораны, кафе и бары, декларируют аномально низкие доходы — до 50 тысяч гривен в месяц. По оценке ГНС, такие показатели экономически необоснованны и не позволяют покрыть даже минимальные затраты на ведение бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

По данным налоговой, при задекларированном доходе в 50 тысяч гривен в месяц, заведение не может покрыть расходы на:

оплату труда: минимум троих работников (повара, официанта, бармена) с зарплатой от 8 тысяч грн;

налоги и лицензии: в частности лицензию на розничную торговлю алкоголем;

Операционные расходы: закупка продуктов, содержание помещения и другие расходы.

Кроме того, некоторые заведения декларируют только безналичные операции или их наличные расчеты составляют менее 5% от общей выручки. Такое налоговое поведение не только наносит ущерб государственному бюджету, но и повышает риски для самого бизнеса, поскольку такие учреждения попадают под усиленный контроль ГНС.

Налоговая служба напоминает предпринимателям о необходимости соблюдать законодательство и проводить все расчетные операции через регистраторы расчетных операций (РРО) в полном объеме.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявлял, что в ресторанном бизнесе в Украине работают около 3200 юрлиц, но большинство заведений, а именно 68 000, оформлены как физические лица-предприниматели. По его словам, следствием тенизации этой отрасли является недополучение государством около 7 млрд. гривен ежегодно в виде налогов.

Ресторанный бизнес сейчас переживает не лучшие времена. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. В конце 2024 года эксперт ресторанного бизнеса и аналитик рынка HoReCa Ольга Насонова сообщала, что в Киеве за год закрылись около 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов.

В то же время исследование Poster свидетельствует, что за первое полугодие 2025 года выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Это произошло не благодаря увеличению количества посетителей, а из-за повышения цен. В среднем чек вырос на 17% и теперь составляет 171 грн.