В Украине запускают "єЧек": зачем это нужно и как будет работать

Правительство одобрило постановление, которым урегулировало запуск национального электронного чека. Он стремится сделать покупки более удобными для граждан, уменьшить бюрократию для бизнеса и обеспечить государству прозрачную статистику.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Аналог обычного фискального чека

Отмечается, что "єЧек" является цифровым аналогом обычного фискального чека, который после оплаты картой в магазине или онлайн покупатель будет получать электронный чек в своем банковском приложении. Он сохраняется в цифровом виде и всегда будет доступен для возврата товара или гарантийного обслуживания.

В то же время, сервис не будет обязательным: покупатель сможет получить бумажный чек или оба вида расчетного документа одновременно.

"Цифровой чек удобен для людей, снижает затраты для бизнеса и дает государству более прозрачные данные, без дополнительного контроля. Бумажные чеки часто теряются, а электронный всегда под рукой", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Как будут запускать

Запуск "єЧек" запланирован на 2026 год и будет происходить поэтапно. Первый этап подразумевает тестирование с выбранными торговыми сетями и банками. Разработкой сервиса занимается Минэкономики в сотрудничестве с Минцифрой, Дією, Минфином, ГНС, НБУ и платежными системами.

В Минэкономики подчеркнули, что "єЧек" является добровольным сервисом и не заменяет действующие правила по РРО/ ПРО. Он создан как современный цифровой стандарт фискального чека, отвечающий потребностям потребителей, бизнеса и государства.

Напомним, в ноябре 2025 года украинский бизнес сформировал 857 миллионов фискальных чеков, что на 76,8 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, демонстрируя рост на 10%. Среднесуточное количество чеков также возросло с 26 млн до 28,6 млн штук