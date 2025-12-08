Выручка бизнеса в ноябре превысила 504 млрд грн: количество фискальных чеков выросло на 10%

В ноябре 2025 года украинский бизнес сформировал 857 миллионов фискальных чеков, что на 76,8 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, демонстрируя рост на 10%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

Среднесуточное количество чеков также возросло с 26 млн до 28,6 млн штук.

Параллельно выросли и выручки: в ноябре 2025 года они достигли 504,5 миллиарда гривен, что на 88,6 миллиарда гривен больше, чем в прошлом (415,9 млрд грн).

Среднесуточная выручка повысилась с 13,9 млрд грн до 16,8 млрд грн, то есть на 2,9 млрд грн.

"Такая динамика свидетельствует, что все больше хозяйствующих субъектов проводят операции в правовом поле и оформляют продажи через фискальные чеки", - говорится в сообщении ведомства.

Для бизнеса это означает большее прозрачность, снижение рисков проверок и справедливую конкуренцию благодаря уменьшению теневого сегмента, что позволяет честным предпринимателям работать спокойно.

А для государства это обеспечивает стабильные поступления в бюджет для поддержки армии и социальных выплат, укрепляя экономическую устойчивость и формируя основу восстановления и роста, отметили в ГНС.

Напомним, невыдача фискального чека или неприменение активных регистраторов расчетных операций РРО/ПРРО составляют почти половину жалоб, получаемых Государственной налоговой службой от украинцев через сервис TAX Control.