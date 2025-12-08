Запланована подія 2

Крупный бизнес перечислил более 123 млрд грн НДС с начала года

Плательщики Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы (ГНС) по работе с крупными налогоплательщиками направили в государственный бюджет 123,4 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость (НДС) с начала текущего года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

Этот показатель превышает аналогичный за 11 месяцев 2024 года на 10,5 млрд грн, что составляет 9,3% роста.

В частности, в ноябре поступления НДС составили 10,0 миллиарда гривен. Это на 16,7%, или на 1,4 миллиарда гривен, больше, чем было уплачено за ноябрь прошлого года.

Также крупные плательщики в январе – ноябре 2025 года уплатили в общий фонд государственного бюджета 46,7 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 52,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре 2025 года поступления налога с доходов физических лиц из заработной платы составили 4,3 млрд грн. Это в 1,5 раза или на 1,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, по данным Государственной казначейской службы, в ноябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 229,3 миллиарда гривен. Всего за месяц в оба фонда госбюджета поступило 321,5 миллиарда гривен налогов, сборов и других платежей.

Автор:
Татьяна Бессараб