Великий бізнес перерахував понад 123 млрд грн ПДВ з початку року

Платники Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби (ДПС) по роботі з великими платниками податків спрямували до державного бюджету 123,4 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) з початку поточного року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

Цей показник перевищує аналогічний за 11 місяців 2024 року на 10,5 мільярда гривень, що становить 9,3% зростання.

Зокрема, у листопаді надходження ПДВ склали 10,0 мільярдів гривень. Це на 16,7%, або на 1,4 мільярда гривень, більше, ніж було сплачено за листопад минулого року.

Також великі платники у січні – листопаді 2025 року сплатили до загального фонду державного бюджету 46,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 52,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Протягом листопада 2025 року надходження податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати склали 4,3 млрд грн. Це 1,5 рази або на 1,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, за даними Державної казначейської служби, у листопаді 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 229,3 мільярда гривень. Загалом за місяць до обох фондів держбюджету надійшло 321,5 мільярда гривень податків, зборів та інших платежів.