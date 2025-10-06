Запланована подія 2

Держбюджет отримав понад 358 мільярдів гривень завдяки великому бізнесу

Великий бізнес поповнив держбюджет на 358 млрд грн / Depositphotos

Завдяки великому бізнесу держбюджет отримав понад 358 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 8,4%, або 27,8 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє начальник Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Євгеній Босенко.

Державний бюджет отримав значні надходження від таких податків та платежів:

  • Податок на додану вартість (ПДВ): 104,7 млрд грн.
  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 38,3 млрд грн.
  • Акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів): 23,6 млрд грн.
  • Частина чистого прибутку: 5,6 млрд грн.

Загалом за дев’ять місяців поточного року спостерігається суттєве зростання платежів порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Надходження від ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) зросли на 13,3 млрд грн (53,1%), що стало найбільшим приростом у відсотковому співвідношенні.

Сплата ПДВ збільшилася на 11,0 млрд грн (+11,7%). Також значне зростання продемонстрували платежі з акцизного податку (+5,2 млрд грн або 28,3%) та чистого прибутку (+1,3 млрд грн, або 31,0%).  

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 9 місяців склали 42,1 млрд грн, що на 23,4% або на 8,0 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2024 року. 

Нагадаємо, протягом січня - липня 2025 року платники, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 45,8 млрд грн єдиного податку. Це на 5,1 млрд грн (12,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

