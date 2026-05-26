Китай ограничил выезд за границу для ведущих ИИ-специалистов частных компаний

Власти Китая ввели ограничения на зарубежные поездки для ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, работающих в частных корпорациях, в частности, Alibaba Group и DeepSeek. Этот шаг свидетельствует о попытках Пекина защитить свои технологические достижения в условиях острой конкуренции с США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Профильные правительственные ведомства КНР сформировали списки инженеров, исследователей и топ-менеджеров, чья работа имеет стратегическое значение для страны. Теперь эти специалисты обязаны получать официальное разрешение от контролирующих органов перед любой поездкой за пределы Китая.

Специфика новых ограничений и рисков для индустрии

В Китае практика контроля над перемещением кадров существует давно. Государственные предприятия и университеты часто изымают паспорта у руководителей и ученых. Однако распространение таких ограничений на частный сектор технологических стартапов является беспрецедентным шагом. Чиновники добавляют людей в "невыездные" списки не через формальную должность, а на основе оценки ценности их индивидуальных разработок.

Главные последствия и контекст этого решения:

  • Утрата привлекательности для кадров: эксперты предупреждают, что подобные запреты усложнят для китайских фирм поиск и содержание элитных инженеров. Специалисты с глобальными амбициями теперь будут вынуждены выбирать эмиграцию на ранних этапах карьеры, чтобы не попасть под ограничения.
  • Дело стартапа Manus: ужесточение контроля происходит на фоне скандала вокруг ИИ-стартапа Manus. После того, как американская Meta попыталась купить эту компанию за 2 млрд долларов, Пекин заблокировал сделку. Двум соучредителям Manus тогда официально запретили покидать КНР на время расследования из-за риска утечки технологий.
  • Стратегический статус: elite-инженеры после появления ChatGPT официально признаны руководством КНР критически важным государственным активом, поскольку большинство прорывных моделей создается именно в частных лабораториях, а не в госсекторе.

Представители Министерства промышленности и информационных технологий Китая, а также компаний Alibaba и DeepSeek отказались комментировать введение индивидуальных ограничений на выезд.

Напомним, китайский стартап DeepSeek навсегда снизил цены на свой ИИ на 75%. Компания сделала бессрочную скидку на доступ к своей флагманской языковой модели V4-Pro, что усилило давление на американских конкурентов и повысило спрос на услуги китайских программистов, которые теперь оказались под пристальным вниманием спецслужб.

Автор:
Максим Кольц