"Пункти незламності" з'явилися в "Дії": як завантажити карту

20 жовтня для українців запрацювала нова онлайн послуга. Тепер найближчий “Пункт незламності” можна знайти на мапі у застосунку "Дія". Він покаже всі "Пункти незламності" в радіусі 1,5 км.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у застосунку можна подивитися графік роботи пунктів та прокласти маршрут до найближчого з них.

Мапу, на якій помічені "Пункти незламності", можна завантажити і вона працюватиме в офлайн-режимі, що важливо в тих випадках, якщо зникне електроенергія та мобільних зв'язок.

Шмигаль додає, що дана послуга доступна в усіх областях України, окрім частково окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.

У Мінцифри повідомили, що для того, щоб переглянути карту треба зайти у застосунок і натиснути "Послуги. Пункти незламності". Потім обрати свою область і завантажити карту. Застосунок покаже всі "Пункти незламності" в радіусі 1,5 км.

"Також ви зможете вибрати важливі для вас умови: пандус, інтернет, мобільний зв’язок, генератор тощо. Знаходьте пункт, який вам підходить, а карта прокладе найкоротший маршрут до нього", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та функціонування "Пунктів незламності" і інформація про них зʼявиться у застосунку "Дія".

Як зазначив Шмигаль під час засідання уряду 13 жовтня, наразі в Україні розгорнута мережа з 13 тисяч "Пунктів незламності", які з'явилися в Україні у 2022 році у зв'язку з атаками РФ по енергетичній інфраструктурі. Там можна отримати доступ до електроенергії, медикаментів, інтернету тощо.