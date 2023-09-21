В Україні внесуть у "Дію" всі "Пункти незламності"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністерствам цифровізувати дані про "Пункти незламності" та внести їх у "Дію" до початку опалювального снзону.

Про це Шмигаль повідомив у Тelegram.

За його словами, такий новий сервіс має бути простим і зручним для людей і має містити всю важливу інформацію про кожен пункт, його розташування та наявність в ньому необхідного обладнання.

Шмигаль нагадав, що мережа "Пунктів незламності" була розгорнута минулої осені, після початку повітряних атак Росії на українську енергосистему. Це місця, де завжди є світло, тепло та зв’язок.

Нагадаємо, в рамках розвитку інформаційної інфраструктури для "Пунктів незламності" запрацював ще один чат-бот у Viber, де можна дізнатися, де знаходиться найближчий пункт.

Крім цього, інформацію про найближчі "Пункти незламності" можна знайти на сайті, а також в чат-боті в Telegram. З інформацією, де у Києві знаходяться пункти обігріву можна ознайомитися на мапі.