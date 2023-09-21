Сплатити штрафи за адмінпорушення можна буде в "Дії"

У застосунку “Дія” запустили бета-тестування нової послуги - оплати штрафу за адміністративне правопорушення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За що отримують штрафи за адмінпорушення

"Часто адмінпорушення здійснюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато", - наголосив Федоров.

Він додав, що такі справи передаються до суду, і за них можуть призначити штраф. Саме тому команда Мінцифри працює над тим, щоб сплачувати штрафи за адмінпорушення можна було без походів до суду, черг та папірців, за кілька кліків у "Дії ".

Долучитися до бета-тесту, щоб перевірити новий сервіс можно за посиланням.

Взяти участь у бета-тесті можуть українці, які:

досягли 16 років

мають верифікований РНОКПП у Дії

мають судову справу зі штрафом за адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, одна з найпопулярніших послуг знову доступна в застосунку та на порталі “Дія”. Щоб змінити місце реєстрації, більше не треба проходити квест по держустановах та збирати папери, а достатньо зробити лише кілька кліків у смартфоні.