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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Сплатити штрафи за адмінпорушення можна буде в "Дії"

дія
Сплачуйте штрафи за адмінпорушення без походів до суду, черг та папірців. Фото: Мінцифри

У застосунку “Дія” запустили бета-тестування нової послуги - оплати штрафу за адміністративне правопорушення. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За що отримують штрафи за адмінпорушення

"Часто адмінпорушення здійснюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато", - наголосив Федоров.

Він додав, що такі справи передаються до суду, і за них можуть призначити штраф. Саме тому команда Мінцифри працює над тим, щоб сплачувати штрафи за адмінпорушення можна було без походів до суду, черг та папірців,  за кілька кліків у "Дії ".

 Долучитися до бета-тесту, щоб перевірити новий сервіс можно за посиланням.

Взяти участь у бета-тесті можуть українці, які:

  • досягли 16 років 
  • мають верифікований РНОКПП у Дії 
  • мають судову справу зі штрафом за адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, одна з найпопулярніших послуг знову доступна в застосунку та на порталі “Дія”. Щоб змінити місце реєстрації, більше не треба проходити квест по держустановах та збирати папери, а достатньо зробити лише кілька кліків у смартфоні.

Автор:
Світлана Манько