АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Уплатить штрафы за админнарушения можно будет в "Дії"

дія
Оплачивайте штрафы за админнарушения без походов в суд, очереди и бумажек. Фото: Минцифры

В приложении "Дія" запустили бета-тестирование новой услуги - оплаты штрафа за административное правонарушение.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За что получают штрафы за админнарушение

"Часто админнарушения совершают по незнанию законов и правил. Например, вы прошли таможенный контроль, но не задекларировали средства. Или курили в запрещенном месте. Кейсов много", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что такие дела передаются в суд и за них могут назначить штраф. Именно поэтому команда Минцифры работает над тем, чтобы платить штрафы за админнарушения можно было без походов в суд, очереди и бумажек, за несколько кликов в "Дії".

Присоединиться к бета-тесту, чтобы проверить новый сервис можно по ссылке.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:

  • достигли 16 лет
  • имеют верифицированный РНОКПП в Дії
  • имеют судебное дело со штрафом за административное правонарушение.

Напомним, одна из самых популярных услуг снова доступна в приложении и на портале "Дія". Чтобы изменить место регистрации, больше не нужно проходить квест по госучреждениям и собирать бумаги, а достаточно сделать всего несколько кликов в смартфоне.

Автор:
Светлана Манько