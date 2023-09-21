Уплатить штрафы за админнарушения можно будет в "Дії"

В приложении "Дія" запустили бета-тестирование новой услуги - оплаты штрафа за административное правонарушение.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За что получают штрафы за админнарушение

"Часто админнарушения совершают по незнанию законов и правил. Например, вы прошли таможенный контроль, но не задекларировали средства. Или курили в запрещенном месте. Кейсов много", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что такие дела передаются в суд и за них могут назначить штраф. Именно поэтому команда Минцифры работает над тем, чтобы платить штрафы за админнарушения можно было без походов в суд, очереди и бумажек, за несколько кликов в "Дії".

Присоединиться к бета-тесту, чтобы проверить новый сервис можно по ссылке.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:

достигли 16 лет

имеют верифицированный РНОКПП в Дії

имеют судебное дело со штрафом за административное правонарушение.

Напомним, одна из самых популярных услуг снова доступна в приложении и на портале "Дія". Чтобы изменить место регистрации, больше не нужно проходить квест по госучреждениям и собирать бумаги, а достаточно сделать всего несколько кликов в смартфоне.