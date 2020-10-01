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АПК 1 час назад

В Украине создадут "черный" список аграриев: кто туда попадет

В Украине возникла ситуация, когда начало срываться выполнение форвардных контрактов и аграрных расписок по поставке зерна трейдерам

В Украине создадут "черный" список аграриев: кто туда попадет В Украине создадут "черный" список аграриев: кто туда попадет

В Украине появится публичный реестр недобросовестных участников зернового рынка, в котором будут указаны не только данные о юрлицах, но и информация о конечных собственниках компаний.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кратко и по делу в Telegram

Сейчас в Украине возникла ситуация, когда начало срываться выполнение форвардных контрактов и аграрных расписок по поставке зерна трейдерам. Однако одни агропредприятия имеют объективные причины: урожай потерян полностью из-за природных катаклизмов или он не покрывает необходимых объемов. Другие же не желают выполнять взятые на себя обязательства, требуя более высокой цены, чем та, которая предусмотрена контрактом, или отказываются полностью от его выполнения.

 "Мы проанализировали заключенные контракты. И хотим сказать всем, кто думает, что можно легко отказаться от их выполнения: закончится все это проигрышем в суде. Перспектив здесь нет, дела эти для судов просты", – предупредил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов.

По его словам, такая ситуация может привести к тому, что Украину признают неблагонадежным партнером на международном рынке и перестанут кредитовать, от чего пострадают все аграрии.

Чтобы не допустить такого сценария, профильные ассоциации и планируют создать реестр, который позволит очистить АПК от недобросовестных участников рынка и сохранить доверие кредиторов.

В то же время аграрные ассоциации планируют заключить меморандум для защиты компаний, которые пострадали от засухи и не могут выполнить взятые на себя обязательства. Такие предприятия в "черный" список вносить не будут. Им предложат оптимальные варианты реструктуризации, если объема собранного урожая будет недостаточно для выполнения договорных обязательств.

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