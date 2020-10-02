Живые деньги: за полгода в агро вложили 14,4 млрд грн — на треть больше, чем до карантина

В условиях пандемии сельское хозяйство остается одной из наиболее привлекательных отраслей экономики Украины. Более 8,8% капитальных инвестиций в отечественную экономику по итогам первой половины 2020 года пришлось именно на эту отрасль. За полгода аграриям удалось освоить 14,4 млрд грн капиталовложений. При этом динамика их поступлений, по данным Госстата, позитивная: во втором квартале было освоено на 385 млн грн больше, чем в первом докарантинном. Лидерами по приросту капитальных инвестиций в сельское хозяйство за апрель-июнь оказались Кировоградская, Житомирская и Хмельницкая области. Объемы поступлений в каждой из них превысили показатели первого квартала на 250-310 млн грн.

Продолжают поступать в сельское хозяйство и прямые иностранные инвестиции: только за первый квартал 2020 года инвесторы вложили $5,9 млн. В итоге совокупный объем прямых инвестиций в отрасль по состоянию на начало апреля текущего года составлял, по подсчетам Нацбанка, $710 млн. Свыше половины этой суммы вложено непосредственно в капитал компаний.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Общие прямые инвестиций в агро на начало апреля достигли $710 млн

Наиболее интересными для прямых инвесторов являются предприятия, занимающиеся выращиванием однолетних и двухлетних сельхозкультур. Они привлекли свыше 51% инструментов участия в капитале, задействованных в аграрной сфере. Притягивает инвестиции и отечественное животноводство. В капитале предприятий этого сегмента сосредоточено почти 22% прямых сельхозинвестиций. Всего же в капитале агрокомпаний работают, по последним данным НБУ, $384 млн иностранных инвестиций. В пятерку основных инвесторов украинского сельского хозяйства по итогам первого квартала 2020 года вошли Кипр, Германия, США, Польша и Нидерланды. Главными реципиентами аграрных иностранных инвестиций оказались Киевская, Харьковская и Днепропетровская области.

Также в центре внимания инвесторов в нынешнем году — украинское сельское хозяйство на рынке слияний и поглощений. В первом полугодии на аграрную отрасль, по подсчетам аудиторской компании KPMG, пришлось две трети общей стоимости соглашений M&A в Украине (против 23% за аналогичный период 2019 года). Наибольшую активность здесь проявляют отечественные инвесторы. Компании стремятся консолидировать свои земли, поэтому количество сделок на рынке M&A будет возрастать, полагает лидер направления сопровождения корпоративных соглашений компании KPMG в Украине Светлана Щербатюк. "В целом наши ожидания в среднесрочной перспективе остаются оптимистичными", — отмечает эксперт.

За первые полгода в агросфере состоялось поглощений и слияний на две трети от всей суммы таких операций в Украине

Одним из ярких подтверждений отмеченного тренда стала покупка группой компаний "Эпицентр К" у корпорации "Сварог Вест Групп" за $100 млн 96,7% корпоративных прав сельхозпредприятия "Хмельницк-Агро". В результате этого приобретения площадь земельных владений "Эпицентра" возросла почти на 40%, достигнув 160 тыс. га. Неслучайно именно эта сделка, по версии KPMG, стала одной из ключевых и крупнейших на рынке M&A в Украине в 2020 году.

Другим показательным соглашением в аграрной сфере стало приобретение весной французской компанией SAS Investcompagnie трех украинских сельхозпредприятий — "Агрикор холдинг", "Агропрайм холдинг" и "Агровит" в Черниговской, Одесской и Черкасской областях соответственно. В распоряжение SAS перешли в общей сложности 71 тыс. га сельхозземель, констатирует Светлана Щербатюк. Добавим, что уже в августе 2020 года SAS получила разрешение АМКУ на приобретение еще двух предприятий — "Агростем" в Житомирской области и "Элеватор агро" в Черниговской. Стоимость сделок ее участники не разглашают. Кстати, все пять предприятий входили в состав аграрного холдинга "Агрейн".

Не менее амбициозные планы по приобретению аграрных активов в Украине и у компании Agartha Fund из ОАЕ. В августе 2020 года АМКУ разрешил французу Александру Гарезу через фонд Agartha купить 13 сельхозпредприятий Виталия Хомутынника: одно в Киеве, восемь в Черниговской области и четыре в Сумской. Основатель сети пекарен "Волконский" намерен приобрести ООО "Каскадагро", агрофирму "Видродження"", ЧП "Сосницкие аграрные инвестиции", ООО "Агро-полис", ООО "Нива" и др. Консультанты в сфере инвестиций заверяют, что до конца нынешнего года в аграрной сфере ожидается еще несколько крупных сделок, которые сейчас находятся на стадии подготовки.

Неугасающую инвестиционную активность в агросекторе эксперты поясняют прежде всего укрупнением некоторых игроков рынка и их экспансией, а также приходом новых инвесторов, как внутренних, так и внешних. Причем не только в растениеводство, но и в переработку зерновых и масличных культур, инфраструктуру отрасли. Как отмечает управляющий партнер инвестфонда InVenture Алексей Олейников, многие агрокомпании стали заявлять о выделении дополнительных инвестиций на строительство элеваторов, перерабатывающих мощностей и приобретение новой сельскохозяйственной техники. При этом основными критериями определения приоритетности сфер инвестирования, по его мнению, являются доходность на вложенный капитал, устойчивость бизнеса к рискам и прогнозируемый рост капитализации приобретений.

Покупка группой "Эпицентр" активов у "Сварог Вест Групп" стала одной из ключевых сделок M&A в Украине в 2020 году

В 2020 году крупные инвестиции направляются в портовую инфраструктуру и наращивание мощностей по хранению зерна. Компания "Нибулон" вложила $23 млн в строительство зернового терминала филиала "Зеленодольский" в Днепропетровской области, увеличив мощности по хранению сельхозпродукции на 76 тыс. тонн. Группа компаний "Эпицентр К" только генеральному подрядчику в лице польской компании Feerum, построившей в Ивановке Киевской области элеватор емкостью 150 тыс. куб. м, выделила €18,3 млн. Одесская компания Kadorr Group намерена инвестировать $200 млн в аграрную отрасль в ближайшие пять лет и уже построила в нынешнем году первый элеватор "Зерно-Агро" мощностью 65 тыс. тонн на Днепропетровщине.

В аграрную инфраструктуру продолжали вкладывать миллионные суммы весной и летом и десятки других компаний в Украине. В частности, канадская группа G.R. Agro и украинская агрофирма "Вильхивци" инвестировали по $6 млн, харьковская "Агро Инвестиционная Группа" — около $4,5 млн. А холдинг "Укрлендфарминг" летом модернизировал один из крупнейших элеваторов Европы "Элеватор Агро" мощностью 446 тыс. тонн. В итоге элеваторное хозяйство страны за неполный год проинвестировано на сотни миллионов долларов, и интерес к нему не угасает.

Многие игроки рынка предпочли приобрести уже готовые объекты. Корпорация Cargill в августе получила разрешение АМКУ контролировать один из крупнейших в Украине зерновых терминалов — комплекс Neptune мощностью 290 тыс. тонн в порту Южный, построенный за $150 млн и открытый осенью 2019 года. Транснациональная компания Bunge тоже добилась разрешения АМКУ на приобретение Николаевского перегрузочного комплекса, а днепровская "Агромаркет-А" — на покупку у Louis Dreyfus мощного элеватора в Запорожской области. Николаевская группа "Прометей" летом купила элеватор у Glencore Agriculture в Сумской области емкостью 53 тыс. тонн.

Высокую активность проявляют субъекты бизнеса и в сфере хранения и переработки масличных культур. Компания "Кернел", например, планирует вложить в 2020 году $47 млн в строительство одного из самых мощных маслозаводов в Европе — Староконстантиновский МЭЗ. А голландская компания Glencore Agriculture в сентябре объявила о приобретении перегрузочного терминала "Эвери" по обработке растительных масел в морпорту Николаева у группы "Орексим". Ristone Holdings завершает строительство третьей очереди МЭЗ "Ристон Ойл" на Днепропетровщине.

Из многочисленных программ модернизации парка сельхозтехники своей масштабностью в нынешнем году выделяются три: "Эпицентр Агро" весной закупил очередные около 40 единиц техники за $6 млн, холдинг ИМК инвестировал в сельхозтехнику $4,4 млн, а "Континентал Фармерз Груп" осенью докупил 30 сельхозагрегатов на $3,17 млн под урожай 2021-го.

Поступают инвестиции и в животноводство. Владимир-Волынская птицефабрика осенью запускает первую очередь нового убойного цеха мощностью 13 тыс. бройлеров и проектной стоимостью $56 млн. Здесь же, на Житомирщине, агрофирма "Ерчики" уже построила молочную ферму, инвестировав в нее около $6 млн.

Особенно поражают масштабами инвестиций проекты агрокомпаний в сфере альтернативной энергетики. На Кировоградщине агрохолдинг I&U Group летом запустил биогазовый комплекс проектной мощностью 48 МВт зеленой электроэнергии, вложив в строительство €110 млн. А компания "Кернел" на альтернативную энергетику выделяет $170 млн, из которых $79 млн на 2019/20 финансовый год. На шести МЭЗ здесь намерены к 2021 году установить турбогенераторы совокупной мощностью 90 МВт, энергоносителем для которых станет шелуха подсолнечника.

Сохраняется интерес инвесторов к отраслям-реципиентам и на ближайшую перспективу. Порт "Ника-Тера" из Group DF намерен построить еще один зерновой комплекс мощностью 140 тыс. тонн единовременного хранения, группа ТАС дозакупит 350 вагонов-зерновозов на сумму около $18,5 млн, а "Пан Курчак" заявляет о начале строительства нового, третьего, комбикормового завода производительностью 50 тыс. тонн продукции в год. Амбициозные инвестиционные планы на ближайший период и у зарубежных инвесторов. В частности, крупная китайская корпорация China Railway Construction Corporation хочет построить зерновой терминал в порту Южный, Казахстан намерен инвестировать в переработку плодово-ягодной продукции в Винницкой области, а датская Goodvalley собирается построить в Украине комбикормовый и биогазовый заводы.