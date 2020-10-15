Общинам передадут свыше 2 млн га сельхозземель: у государства останется всего 0,75 млн га

Органы местного самоуправления в результате передачи земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га свободных земель.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, выступая на земельном форуме "Земля — народу" в Черниговской области в четверг, 15 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент подписал указ, согласно которому с 26 октября 2020 года все без исключения новосозданные громады получат землю в коммунальную собственность с возможностью планировать бюджетные поступления от землепользования и эффективного их использования. В результате передачи земельных участков органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га — свободных земель", — сообщил он.

В то же время в Госгеокадастре отметили, что после передачи общинам 2 млн га земель в коммунальную собственность в Госгеокадастре останется всего 0,75 млн га государственных сельскохозяйственных земель.

Как информировал глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, в Украине 10,4 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения не существует..., 1,7 млн га земель государственной формы собственности были переданы в коммунальную в 2018-2019 годах.

"И сегодня, подписав исторический указ, мы передаем более 2 млн га земли громадам… Согласно данным Государственного земельного кадастра, после передачи более 2 млн га земли в Украине непосредственно в Госгеокадастре остается 750 тысяч га земель государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения", — доложил он.

Напомним, в Украине прошла административно-территориальная реформа, в результате которой были созданы объединенные территориальные общины и сокращено количество районов.

Как сообщалось, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства с целью стимулирования производителей к регистрации и содержанию лесополос рассматривается возможность создания государственной поддержки — компенсации расходов на закладку лесополос и насаждений.