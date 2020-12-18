Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов. За соответствующий проект постановления проголосовало 248 депутатов.

Лапутина в 2010-2012 годах была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 года она в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивал спецназ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В сентябре-декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне антитеррористической операции на Донбассе и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских формирований.

С 2014 года занимала в СБУ должность замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Читайте также: Рада назначила Шкарлета министром образования

Согласно декларации Лапутиной за 2019 год, она тогда заработала 568 тысяч грн. В частности, ее зарплата составила 560,8 тысячи грн , соцпомощь — 7 250 грн. Ее муж и мать за прошлый год задекларировали 555 тысяч грн доходов.

Также она указала в декларации наличие у нее 86 тысяч долларов наличными и еще 32 тысячи долларов у мужа и 22 тысячи у матери.

Лапутина владеет гаражом площадью 36,5 квадратных метра в Киеве, вместе с матерью владеет квартирой площадью 165,8 квадратных метра в Киеве. Кроме того, мама министра владеет земучастком в 700 квадратных метров и недостроенным домом площадью 322,5 квадратных метра в поселке Козин под Киевом, а в пользовании мужа чиновницы находится квартира в столице на 40 квадратных метров.

Кроме того, Лапутина владеет автомобилем Fiat 500L 2016 года выпуска, а ее муж — двумя автомобилями Smart Passion 2001 года выпуска и Volkswagen Transporter 2007 года выпуска.

Напомним, 15 декабря председатель парламента Дмитрий Разумков объявил об отставке министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

16 декабря Рада поддержала представление об увольнении Бессараба, однако по вопросу Абрамовского голосовать не стала. Позже выяснилось, что руководство страны уговорило Абрамовского не уходить в отставку.