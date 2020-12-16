Политика 50 минут назад

Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба

Увольнение второго министра — экологии — 16 декабря парламент рассматривать не будет

Сергей Бессараб. Фото: Минобороны Сергей Бессараб. Фото: Минобороны
Сергей Бессараб. Фото: Минобороны

Верховная Рада поддержала представление об увольнении Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов. За соответствующий проект постановления №4498 проголосовал 251 депутат.

Напомним, об отставке Бессараба, а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского накануне сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, поручив профильным комитетам Рады утром рассмотреть их заявления об увольнении и затем вынести эти вопросы на голосование нардепов.

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В свою очередь, как передает "Интерфакс-Украина", на брифинге после вечернего заседания фракции 15 декабря первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Рада рассмотрит кадровые вопросы по назначению министров в четверг. В то же время среду в повестке дня заседания парламента значится только один кадровый вопрос — заявление об отставке Бессараба.

По словам Корниенко, Рада не планировала рассматривать 16 декабря вопрос об увольнении Абромовского, поскольку "будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами".

В итоге на заседании парламента во вторник Разумков заявил, что вопрос о рассмотрении заявления об отставке министра экологии предлагается снять с повестки дня, что и было сделано. По словам спикера, профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведение всех необходимых процедур по подготовке его к рассмотрению в зале.

Напомним, ранее другая замглавы фракции СН Евгения Кравчук сообщила, что вместо Бессараба планируется назначить Юлию Лапутину. В свою очередь, на должность министра экологии хотят назначить рассматривается нынешний глава Госслужбы геологии и недр Роман Опимах.

Напомним, Бессараб был назначен министром 4 марта, Абрамовский — 19 июня нынешнего года.

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