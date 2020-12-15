Политика 1 час назад

Министр экологии Абрамовский и министр по делам ветеранов Бессараб подали в отставку

Разумков попросил утром 16 декабря рассмотреть эти вопросы в комитетах для дальнейшего вынесения в зал парламента

Бессараб и Абрамовский. Фото: пресс-службы Минветеранов и Кабмина Бессараб и Абрамовский. Фото: пресс-службы Минветеранов и Кабмина
Бессараб и Абрамовский. Фото: пресс-службы Минветеранов и Кабмина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента рассмотреть заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, передает "Интерфакс-Украина".

"Поступили заявления об увольнении от двух министров — от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", — отметил спикер.

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Напомним, Бессараб был назначен министром 4 марта, Абрамовский — 19 июня нынешнего года.

Отметим также, что в ближайшие дни Верховная Рада может рассмотреть и назначение нового министра энергетики, им может стать бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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