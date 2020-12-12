Миллиарды убытков и провал транзита. Чем "именит" кандидат в министры энергетики Витренко

Торги в разгаре! С молотка может уйти лакомый кусочек государства — энергосектор. Уже в ближайшие дни Верховная Рада рассмотрит назначение нового министра энергетики. Фаворит — Юрий Витренко.

В "багаже" потенциального министра — годы в НАК "Нефтегаз" на руководящих постах, в частности в набсовете "Укрнефти", откуда его летом отозвали, и премьерские амбиции, но вот успешных кейсов, свидетельствующих о его готовности заниматься развитием отрасли, как-то не густо. Точнее, есть нюансы… Зато его бэкграунд весьма богат популизмом — интернет просто пестрит публикациями с именем Витренко, похоже, уже многие годы ставку он делает именно на медийную шумиху. Вероятно, единственная цель Витренко — капитализация собственного реноме, на которое он старательно работает, и о развитии энергосектора речь не идёт.

В целом, "успехи" чиновника можно оценить в несколько миллиардов долларов! Вот только отдельный вопрос: в чью пользу...? Итак, о чем, собственно, речь… Начнём с "Газпрома".

Витренко грезит взысканием с "Газпрома" в новом арбитраже суммы в 11-14 млрд долл. Основой для этого действа стал контракт на транзит (с "Газпромом" до конца 2019 года), в рамках которого у "Нефтегаза" есть право требовать пересмотра тарифа на транзит. Так что, если план таки увенчается успехом, есть шанс если не полностью, то хоть частично перекрыть урон, нанесённый экономике руками Витренко. Чего, например, стоит поражение, которое он потерпел в ситуации с перерасчётом ставок на транзит газа, — эта инициатива "потенциального министра" стоила Украине 9, 5 млрд долларов! Это старая, но дорогая история.

Многие годы Юрий Витренко сетовал на низкие ставки на транзит газа РФ через территорию Украины. На тот момент "Нефтегаз" уже пугал общественность и бизнес заявлениями о дефолте, но все же держался. Конечно, многие говорили, что низкие цены на газ — проблема компании…

И вот Витренко — на тот момент советник председателя правления НАК "Нефтегаз Украины", ринулся в бой. Оказывается, "Нефтегаз" располагал расчетами транзитной ставки, основанными на надёжной информации, составленными в соответствии со всеми требованиями лучшей мировой практики, а главное — в разы повышающими прибыль.

Так, согласно заявлениям Витренко, в 2006 году экономически обоснованная ставка транзита газа по Украине должна была достигать 5,25 долларов, вместо скромных заявленных 1,6. В 2007 году — 7,48 долларов. А в 2008-м — и вовсе 9,32 долларов за 1000 кубометров на 100 км. Тогда Витренко взял на себя ответственность за решение данного вопроса и переговоры с "Газпромом".

"Как только политическая ситуация в стране стабилизируется, государство оперативно решит основную проблему компании — убыточно низкие цены на основные виды её продукции. Сделано это будет либо путём поднятия цены, либо предоставлением компенсации из бюджета", — заявлял Витренко.

Не получилось… Советник председателя правления потерпел сокрушительное поражение и, несмотря на свою осведомлённость в цифрах, руководство "Нефтегаза" таки подписало договор с "Газпромом" со ставкой в 1,7 долл. — в пять раз меньше. Это означало убыток, в размере 9,5 млрд долларов! Также в результате "профессионального" подхода к переговорам с "Газпромом" цена на газ для Украины увеличена со 130 до почти 180 долларов.

Расчёты не подтвердились, переговоры — провалены, но Витренко это уже не касалось — уволившись, он публично заявил, что данный провал — не его вина.

История повторилась спустя годы — очередной "транзитный ляп". По результатам переговоров 2019 году в контракт транзите внесён пункт, который означает полный отказ от поданных новых претензий к "Газпрому", общей стоимостью в 12,2 млрд долларов. Сам контракт представлен общественности, как "персональная заслуга" Витренко. А вот дальнейшее судебное бездействие "Нефтегаза" преподносится как непрофессионализм текущей команды, хотя существенным препятствием на пути любых судебных действий становятся именно подписанные господином Витренко условия "амнистии".

И ещё к слову о "Газпроме": Витренко в начале года сделал прогноз относительно принудительной реализации активов "Газрома" на сумму в 3 млрд долларов, согласно которому до конца 2020 года Украина могла взыскать всю сумму. Прогноз пока не спешит сбываться… Хотя до Нового года время ещё есть.

Отдельная история — о добыче газа.

И так, "Нефтегаз". Последние пять лет Витренко занимал должность исполнительного директора группы и отвечал за реализацию ряда инициатив. В частности — увеличение добычи отечественного природного газа. Речь о проваленной программе 20/20. Выгода от реализации украинского газа могла быть колоссальная, но вместо этого — убытки… Подсчитать их будет возможно лишь в грядущем 2021-м. Дело в том, что когда в воздухе повеяло провалом и руководство "Укргаздобычи" оперативно сменило стратегию: вместо программы 20/20 компания переориентировалась на повышение финансовых результатов.

В этот период Витренко координировал работу "Укргаздобычи" в "Нефтегазе". И свою работу в различных интервью оценивал позитивно, несмотря на то, что именно он был ответственен за реализацию данной программы, то бишь — за её провал и все вытекающие. В СМИ Витренко обвинил в провале команду, с которой работал над программой, хотя именно он, как руководитель направления, не предпринял необходимых действий в 2018-2019 годах.

Так план на конец 2019 предполагал добычу 18,2 млрд. куб. м газа, но по факту получилось лишь 14,9 млрд. куб. м. В 2018 — 15,5 млрд. куб. м. Падение добычи набирало обороты, но именно команда остановила его: за 9 месяцев 2020-го добыча составила 10 млрд. куб. м. — почти столько же, сколько в прошлом году (разница 0,5%). Для стабилизации ситуации в перспективе следующих лет компания системно работает над поиском новых месторождений и новых лицензий.

К сожалению, бездействие Витренко повлекло серьёзный простой в работе, а это, конечно, влечёт за собой финансовые траты. Так что, решение правительства о разработке шельфа получено только в этом году, а компания только сейчас приблизилась к подписанию соглашений о разделе продукции (СРП) по 4-м участкам недр — Балаклейскому, Ивановскому, Бузивскому и Берестянскому.

А ведь наш герой — заядлый популист. Ведь с чего ещё топ-чиновнику и политику столько сил и времени тратить на издательство книг, несущих благую весть о его персоне в массы, создание фильмов и мультфильмов о собственном "успехе", еженедельное (если не ежедневное) присутствие в СМИ или освещение деятельности в соцсетях с такой педантичной частотой, ведь, когда в "Нефтегазе" вспыхнули конфликты, любые мелочи освещались на его странице в Фейсбук.

Правда, объяснение своей тяге блеснуть на публике он дал довольно странное. В одной из своих статей он не преминул возможности предусмотрительно и в который раз свалить вину за уже совершенные и ещё грядущие управленческий ляпы, мол, последние пять с половиной лет постоянно чувствует риски того, что какой некомпетентности или продажный чиновник разрушит, в данном случае, юридическую позицию против "Газпрома", хотя посыл ясен — речь о любом его начинании. И, мол, чтобы это "вмешательство чиновников" предотвратить, ему пришлось прибегать к "неординарным шагам. Например — пойти на радикальные для корпоративного мира публичность. Ценой многих конфликтов", — сообщал Витренко.

В общем, оценить реальный позитивный вклад господина Витренко не легко. Ведь складывается ощущение, что он паразитирует на чужих, командных победах, присваивая себе заслуги коллектива, и сбрасывает ответственность на тот же коллектив, в случае провала… А ведь, тот же Стокгольмский кейс — пример результатов успешного сотрудничества властей, "Нефтегаза" и негосударственных учреждений. Но бывший топ-менеджер "Нефтегаза" подал судебный иск, требуя выплатить ему 94 млн гривен премии за победу, и при том, что президент дал чёткий посыл госкомпаниям и чиновникам — отказаться от премий и чрезмерно высоких зарплат.

Дмитрий Филипенко