Политика 60 минут назад

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

В правительстве вместо одного министерства создали два

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов
Фото: Fialan

Кабинет министров Украины отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (Минветеранов).

Согласно постановлению №212 от 11 марта, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины переименовано в Министерство по делам ветеранов Украины, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины — в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Кабмине отметили, что Минветеранов обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей их семей, а также социальной защиты лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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"Министерство реинтеграции обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", — говорится в решении.

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Обеспечение деятельности этих двух министерств в 2020 году будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщалось ранее, с 1 марта 2020 года, граждане Украины не смогут пересекать государственную границу с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении.

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