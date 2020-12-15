В "Слуге народа" определили пять кандидатов в министры: Витренко будет вице-премьером

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде определилась с возможными кандидатами на должности министров энергетики, образования, экологии, аграрной политики и продовольствия, а также по делам ветеранов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя главы фракции Евгению Кравчук, кандидатами определны следующие люди: на Министерство образования и науки — Сергей Шкарлет, на первого вице-премьера — министра энергетики — Юрий Витренко, на Минветеранов — Юлия Лапутина.

По словам Кравчук, Лапутина сама является ветераном, на сегодняшний день работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а до этого работала в Службе безопасности Украины. По словам замглавы фракции, Лапутину "очень уважают в сообществе".

Члены фракции планируют провести собеседования с каждым из кандидатов во время заседания фракции во вторник вечером. В заседании также ожидается участие президента Владимира Зеленского.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк из оппозиционной к СН фракции "Голос" в своем Telegram-канале дополнил список кандидатов на министерские портфели. Источник ИФ в "Слуге народа" подтвердил эту информацию.

Так, на должность министра экологии рассматривается нынешний глава Госслужбы геологии и недр Роман Опимах, а на должность министра аграрной политики — нынешний глава Госслужбы геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко. Олег Немчинов пока останется министром Кабнета министров.

Напомним, Шкарлет и сейчас возглавляет Минобразования, но в статусе исполняющего обязанности министра. Отметим, что его назначение в июне вызвало резкую реакцию части украинского политикума и даже протесты.