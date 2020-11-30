Кандидат в министры энергетики Витренко хочет отсудить у государства $20 млн — эксперт

На должность министра энергетики рассматривают кандидатуру Юрия Витренко, у которого конфликт интересов на 20 млн долларов. Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, возможное назначение министром энергетики Витренко, свидетельствует о кадровом кризисе власти.

"Ходят слухи о назначении пана Витренко на позицию министра энергетики. Кадровый кризис власти очевиден. Министр с конфликтом интересов на 20 млн долларов. Зато борьба с коррупцией достигла невероятных высот. Это Украина, детка", — написал Землянский.

Ранее информацию о возможном назначении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко министром энергетики сообщил "Обозреватель".

В частности, издание сообщило, что Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием к убыточной компании выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Вместе с тем именно он рассматривается как один из кандидатов на должность министра энергетики.

Соответствующий иск был подан в феврале, однако сумма претензий стала известна лишь сейчас, отмечает "Обозреватель".

"Топ-менеджерам "Нафтогаза", которые привели национальную компанию к многомиллиардным убыткам, прописали в контрактах выплату премий в размере 1% от 2,9 млрд долларов — суммы выигрыша в споре с "Газпромом". Часть суммы была выплачена Витренко, однако "Нафтогаз" просрочил шесть квартальных платежей. Они и составили около 3,9 млн долларов или 94 млн гривен по курсу на момент подачи иска", — говорится в материале "Обозревателя".

Напомним, 20 ноября Кабмин вместо исполнявшей обязанности энергетики Ольги Буславец назначил и.о. министра Юрия Бойко (тезку бывшего министра энергетики, сейчас одного из лидеров ОПЗЖ).

Витренко был исполнительным директором "Нафтогаза" и был уволен с должности весной 2020 года.

По итогу 3 кварталов 2020 года "Нафтогаз" получил убыток в 17 млрд гривен.