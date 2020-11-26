"Нафтогаз" завершил 9 месяцев 2020 года с убытком в 17 млрд грн

За третий квартал 2020 года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 5,5 млрд грн. Для сравнения — за аналогичный период 2019 года убыток составил 4,8 млрд грн, за исключением прекращенной деятельности.

Как отмечает пресс-служба компании, на результаты повлияло значительное снижение цен на газ и увеличение объемов продажи газа.

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За девять месяцев 2020 года убыток составил 17 млрд грн, по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году, за исключением прекращенной деятельности, причинами чего является меньший спрос и более низкие цены на газ.

В "Нафтогазе" напоминают, что после отмены специальных обязательств (Public Service Obligations, PSO) с 1 августа 2020 года, украинские потребители могут свободно менять поставщика природного газа и получать преимущества от рыночного ценообразования.

При этом, посредники, поставляющие газ, должны своевременно рассчитываться за него. Однако, платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях PSO, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность в следующем квартале.

Помимо этого, движение денежных средств от операционной деятельности за третий квартал составил 0,5 млрд грн, по сравнению с отрицательным операционным денежным потоком в сумме 12,6 млрд грн в третьем квартале 2019 года. За девять месяцев, в условиях неблагоприятной среды, движение денежных средств от операционной деятельности составило 16,1 млрд грн, что почти равно соответствующему показателю за аналогичный период прошлого года (операционный денежный поток тогда составил 16,9 млрд грн).

За девять месяцев было добыто 10,7 млрд кубометров и реализовано 12 млрд кубометров природного газа.

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Капитальные затраты за первые три квартала 2020 года составили 11,8 млрд грн, что ниже общего объема в 20 млрд грн, запланированного на 2020 год. Свободное движение денежных средств осталось стабильным на уровне 4,1 млрд грн.

– чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 до 19,7 млрд грн в конце третьего квартала.

– общая сумма денежных средств, перечисленных в государственный бюджет, составила 87 млрд грн.

– относительно дивидендов по 2019 год, 39,6 млрд грн было уплачено в государственный бюджет этого года, а 8,5 млрд грн подписано в конце 2019 года.

Напомним, в январе-сентябре текущего года "Оператор ГТС Украины" прокачал 39,5 млрд кубометров газа, что на 40% меньше, чем за этот же период 2019 года (65,4 млрд кубометров).

Ключевая причина сокращения объемов транзита — запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу.