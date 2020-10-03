В 2020 году Украина сократила транзит газа на 40%

За первые 9 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины прокачал 39,5 млрд кубометров газа, что на 40% меньше, чем за этот же период 2019 года (65,4 млрд кубометров).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что ключевая причина сокращения объемов транзита — запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу. Соответственно, это повлияло на контрактные объемы заказа услуг у Оператора ГТС Украины.

По данным пресс-службы, с начала года российский "Газпром" полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует лишь 81%.

Как отмечается, в западном направлении было прокачано 36,8 млрд кубометров газа (-40%). В частности, в Польшу — 2,9 млрд кубометров, в Словакию — 27,1 млрд кубометров, Венгрию — 6,8 млрд кубов.

В свою очередь в южном направлении транзит составил 2,6 млрд кубометров (-76%). Из них 2,05 млрд кубометров — в Молдову и 0,54 млрд кубометров — в Румынию.

"Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", по которому газ доставляется из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова", — говорится в сообщении.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания не планирует возобновлять закупки природного газа в России, прекращенные в конце 2015 года.

Как известно, пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря 2019 года, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.

Напомним, транзит российского газа через Украину за январь-август 2020 года сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.