Транзит российского газа через Украину в 2020 году сократился почти в 2 раза

Транзит российского газа через Украину за январь-август 2020 года сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

В частности, за 8 месяцев через газотранспортную систему Украины было прокачано 34,8 млрд кубометров российского газа. Это — на 42% меньше показателя годом ранее — 59,6 млрд кубометров.

В том числе, транзит российского газа в западном направлении с начала года сократился на 36% — до 32,4 млрд кубометров, транзит в трансбалканском направлении снизился на 73% — до 2,33 млрд кубометров.

Резкое снижение транзита по южному маршруту украинской ГТС в Киеве связывают главным образом с запуском в январе 2020 года газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ поставляется в Турцию, а далее — в страны Балканского полуострова.

Как сообщалось, в январе-июле 2020 года транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 23% — до 56,3 тысяч т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (73,1 тысяча т).

Ранее суточный показатель импорта газа из Европейского Союза в Украину достиг показателя в 70 млн кубометров, что является рекордным показателем импорта газа с 2014 года.

Напомним, в марте Оператор ГТС Украины осуществил первый транзит газа между двумя европейскими странами по маршруту "Венгрия — Словакия".