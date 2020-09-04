Экономика 60 минут назад

Транзит российского газа через Украину в 2020 году сократился почти в 2 раза

За 8 месяцев через ГТС Украины было прокачано около 35 млрд кубометров газа из РФ

Фото: facebook.com/tsoua2020 Фото: facebook.com/tsoua2020
Фото: facebook.com/tsoua2020

Транзит российского газа через Украину за январь-август 2020 года сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

Кратко и по делу в Telegram

В частности, за 8 месяцев через газотранспортную систему Украины было прокачано 34,8 млрд кубометров российского газа. Это — на 42% меньше показателя годом ранее — 59,6 млрд кубометров.

В том числе, транзит российского газа в западном направлении с начала года сократился на 36% — до 32,4 млрд кубометров, транзит в трансбалканском направлении снизился на 73% — до 2,33 млрд кубометров.

Резкое снижение транзита по южному маршруту украинской ГТС в Киеве связывают главным образом с запуском в январе 2020 года газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ поставляется в Турцию, а далее — в страны Балканского полуострова.

Читайте также:
Запуск "Турецкого потока" отобрал у Украины транзит газа в Турцию и Южную Европу — Макогон

Как сообщалось, в январе-июле 2020 года транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 23% — до 56,3 тысяч т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (73,1 тысяча т).

Ранее суточный показатель импорта газа из Европейского Союза в Украину достиг показателя в 70 млн кубометров, что является рекордным показателем импорта газа с 2014 года.

Напомним, в марте Оператор ГТС Украины осуществил первый транзит газа между двумя европейскими странами по маршруту "Венгрия — Словакия".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Колективи тепломереж Харківщини просять Раду підтримати заходи із подолання боргової кризи
Колективи тепломереж Харківщини просять Раду підтримати заходи із подолання боргової кризи
Голова Дніпрорудного та місцеві тепловики звернулися до Ради про прийняття проекту №3800-1
Голова Дніпрорудного та місцеві тепловики звернулися до Ради про прийняття проекту №3800-1
Газовая дыра: откуда на газовом рынке Украины взялись долги в 100 млрд и что с ними делать
Газовая дыра: откуда на газовом рынке Украины взялись долги в 100 млрд и что с ними делать
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве вспыхнул пожар в высотке ЖК "Зеленый остров 2" (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Нардеп показал доказательства, что история с "вагнеровцами" в Беларуси была операцией СБУ

  4. В Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом: более 2700 случаев в сутки

  5. Газовая дыра: откуда на газовом рынке Украины взялись долги в 100 млрд и что с ними делать

Загрузка...