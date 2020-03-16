Украина впервые осуществила транзит газа между двумя европейскими странами

Оператор ГТС Украины осуществил первый транзит газа между двумя европейскими странами по маршруту "Венгрия — Словакия". Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины на своей странице в Facebook.

"Оператор ГТС Украины протранзитировал первые объемы газа между двумя европейским странами. Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту "Венгрия — Словакия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что учет газа осуществлялся в энергетических единицах.

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"Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного Потока-1" уже не используются в полном объеме", — говорится в сообщении.

Сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.

Напомним, в феврале 2020 года через ГТС Украины транзитом прошло 3,9 млрд кубометров природного газа. Это на 47% меньше февраля 2019 года. Всего с начала 2020 года через ГТС Украины транзит газа составил 6,5 млрд кубометров природного газа, что на 53% меньше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.