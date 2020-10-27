В Украине на треть выросла цена на газ для населения

В ноябре 2020 года компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов на уровне 6,33 грн/кубометр с НДС и без учета стоимости распределения.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что по сравнению с октябрем 2020 года цена газа выросла на 34,7%.

Ранее в НАК предупредили о дальнейшем росте цены на газ.

Как отмечается, с началом отопительного сезона в Украине вырос спрос, и, соответственно, цена на газ.

При этом ожидается, что в ближайшие месяцы такая тенденция сохранится.

Кроме того, "Нафтогаз" резко повысил цены на газ для теплоэнерго.

В "Нафтогазе" напомнили, что до 1 мая 2021 года поставляют природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО, и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных газохранилищах достаточные, чтобы удовлетворить спрос украинской промышленности, предприятий теплокоммунэнерго и населения.