"Рост цен на транспортировку газа остановит предприятие", — Андрей Пустовойт, "Днепразот"

В СМИ появилось открытое обращение АО "Днепразот" (г. Каменское, Днепропетровская обл.) к Президенту Украины, премьер-Министру Украины, АМКУ, НКРЭКУ, правоохранительным органам. Речь в обращении идет о возможной остановке стратегического для Украины предприятия в связи с повышением стоимости распределения природного газа.

О сложившейся ситуации в интервью УНИАН рассказал коммерческий директор АО "Днепразот" Андрей Пустовойт.

Об этом пишет "Апостроф".

"Днепразот" обратился с открытым письмом в адрес руководства страны, контролирующих и правоохранительных органов — о возможной остановке предприятия в связи с повышением тарифов на распределение природного газа "Днепропетровскгаз". Насколько ситуация серьезна?

— Ситуация более чем серьезна. "Днепропетровскгаз" заявил о желании троекратно увеличить тариф на распределение в следующем году. И это притом, что установленный сегодня тариф уже является запредельным.

Разве тариф "Днепропетровскгаза" не является одинаковым для всех потребителей? Почему это так критично именно для АО "Днепразот"?

—Тариф "Днепропетровскгаза" действительно одинаков для всех потребителей, находящихся в зоне обслуживания газораспределительных сетей этого предприятия. Однако, "Днепразот" — не обычный потребитель. Природный газ для АО "Днепразот" — это не энергоноситель, а сырье, из которого производятся азотные удобрения. Причем, себестоимость продукции предприятия "Днепразот" в большей части (около 80%) — это стоимость природного газа и его доставки по системе газопроводов до производственных цехов.

В связи с тем, что Украина не обеспечена полностью газом собственной добычи, стоимость природного газа на рынке всегда относительно выше, чем в странах-экспортерах газа. Имея такой объективный конкурентный недостаток, мы вынуждены конкурировать на равных с предприятиями из стран-экспортеров газа, и все это на очень низкомаржинальном мировом рынке азотных удобрений. Как Вы понимаете, в таких условиях для нас любое увеличение себестоимости, а тем более такое значительное, ведет к убыткам и потере смысла производить.

Но тарифы естественного монополиста, каким является "Днепропетровскгаз", утверждаются НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) по установленной процедуре. Разве такая система не обеспечивает справедливый уровень тарифа для потребителей?

— Сегодня НКРЭКУ и нормативно принятая методика считает справедливым, когда тариф распределяющего газ предприятия формируется по системе "затраты +". Упрощенно это значит, что для формирования тарифа на будущий год "Днепропетровскгаз" формирует перечень затрат, которые планирует понести в связи с обслуживанием распределительных сетей, находящихся в его ведении, добавляет к ним свою рентабельность и делит то, что получилось, на плановый объем газа, который потребят все потребители, находящиеся в зоне его ответственности.

Что же здесь несправедливо?

— Во-первых, в состав затрат "Днепропетровскгаз" из года в год включает множество не относящихся к распределению газа расходов и завышает отдельные статьи, на что мы постоянно указываем в ходе публичных обсуждений и что уже становилось предметом проигранных "Днепропетровскгазом" судебных тяжб. К сожалению, тариф на распределение газа для нашего предприятия продолжает расти. Но еще важнее другое. Существующая система не учитывает удаленность потребителя от источника газа — магистральной системы газопроводов Украины.

Что Вы имеете в виду?

— Система распределительных газопроводов "Днепропетровскгаза", как и прочих региональных газораспределительных предприятий, запитана от системы магистральных газопроводов Украины. При этом общая протяженность трубопроводов "Днепропетровскгаза" составляет около 20 000 км. Именно на обслуживание этих 20 000 км, а также компенсацию потерь газа при распределении, "Днепропетровскгаз" и должен тратить деньги, уплаченные потребителями в виде тарифа на распределение.

Как я уже говорил, "Днепразот" — самый крупный потребитель в зоне ответственности предприятия "Днепропетровскгаз". Объемы потребляемого нами природного газа — это 47% всего объема, распределяемого по сети "Днепропетровскгаза". Т.е., около половины бюджета "Днепропетровскгаза" финансируется за счет "Днепразота". А теперь — главное — подача газа от магистральных газопроводов к цехам предприятия "Днепразот" физически осуществляется по двум ниткам газопровода, каждая из которых — длиной 5 км. Есть еще третья (тоже 5 км), но она не используется более 30 лет. Вы понимаете, 20 000 километров — вся сеть, за которую надо платить, но только 10 км используется нами! Но и это не все.

Трубопроводы, питающие наше предприятие, были построены нашим же предприятием в прошлом веке, и предстоит еще разобраться, почему они не принадлежат нам сейчас. Эти нитки представляют собой уложенные на поверхности земли соединенные сваркой трубы, не имеют фланцевых соединений, ответвлений и какого-то ни было оборудования на всей протяженности от магистральщиков до наших цехов. Замер использованного нами газа производит оператор системы магистральных газопроводов на принадлежащих ему узлах учета. После чего он передает эти показания в "Днепропетровскгаз", а последний, в свою очередь, без изменений, а, следовательно — потерь, передает их нам.

Что Вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что даже если предположить, что "Днепропетровскгаз" несет затраты в связи с распределением газа по этим трубам, то все его затраты ограничиваются периодическим обходом труб на предмет утечки газа, поверки их целостности, покраски время от времени и ведения документации (журналов). Все это по нашим оценкам — не более 100 000 гривен в год. Мы же каждый месяц платим 62 миллиона гривен сейчас, а, в случае повышения тарифа, будем платить более 170 миллионов в месяц!

Куда же идут эти деньги?

— Хороший вопрос. Точно не на обслуживание наших ниток. Достаточно посмотреть на них. Наши нитки никто не красил со времен, когда мы их проложили. И обходчиков "Днепропетровскгаза" в районе наших ниток не помнят даже старожилы нашего завода. Вы понимаете, почему мы считаем, что это должно интересовать не только руководство страны, но и правоохранителей?

Почему нет реакции НКРЭКУ?

— Сложно сказать. Возможно, такое положение дел кого-то устраивает. Обратите внимание, существующая система позволяет установить различные тарифы на распределение газа для различных регионов. Например, тариф на распределение газа в Черкасской области сегодня почти втрое ниже нашего. При этом и "Днепропетровскгаз", и "Черкассыгаз" принадлежат одному конечному бенефициару. По странному совпадению этому же бенефициару принадлежит конкурирующий с нами на рынке Украины Черкасский "Азот", который платит за распределение газа "Черкассыгазу" по низкому относительно нашего тарифу. Разве это не повод для интереса со стороны АМКУ?

Какой Вы видите выход?

— Вариантов может быть много. Нам видится самым простым и справедливым передача проложенных нами снабжающих наше предприятие труб нам, или третьему лицу, которое не будет решать проблему своей неэффективности, или какие-то другие задачи, за счет нашего предприятия, как это сегодня делает "Днепропетровскгаз".

Очевидно, в этом случае, "Днепропетровскгаз" не сможет обслуживать сеть распределительных газопроводов при уменьшенном на половину бюджете. Проблему финансирования "Днепропетровскгаза" нужно будет решать за счет повышения тарифа для оставшихся потребителей?

— Если наш завод остановится (что неизбежно в случае утверждения предложенного тарифа) проблему уменьшенного вполовину бюджета "Днепропетровскгаза" власти придется решать так или иначе. Только в случае остановки предприятия "Днепразот", добавятся еще и социальные проблемы в связи с массовым увольнением людей, сокращение платежей в бюджет, снижение предложения отечественных удобрений агросектору Украины. Фактически, повышение тарифа на транспортировку газа остановит наше предприятие и спровоцирует "эффект домино" в экономике страны. В сложившейся ситуации я сейчас рассчитываю лишь на то, что решение руководства страны будет взвешенным, экономически обоснованным и юридически справедливым.