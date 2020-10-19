Украина не сможет директивно изымать частный газ из хранилищ для отопления — "Укртрансгаз"

Запасы газа в подземных газохранилищах достаточные, чтобы удовлетворить спрос украинской промышленности, предприятий теплокоммунэнерго и населения. Об этом во время онлайн-конференции заявил и. о. главы "Укртрансгаза" Сергей Перелома, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua.

"Мы можем использовать (газа во время отопительного сезона — Delo.ua) ровно столько, сколько будет нужно. Мы понимаем, что запасы достаточные, чтобы удовлетворить спрос всех потребителей, но я не могу сказать, какое будет потребление", — говорит топ-менеджер. Также, по его словам, отбор топлива для теплокоммунэнерго зависит, в том числе, и от того, на каком топливе они планируют проходить отопительный сезон — ряд ТЭЦ могут использовать в качестве топлива не только газ, но и мазут и уголь.

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Также Сергей Перелома уточнил, что ранее максимально за год Украина потребляла, в общем, около 30 млрд кубометров голубого топлива. Сейчас в украинских подземных газохранилищах находятся рекордные 28,3 млрд кубометров газа. Группа "Нафтогаз" держит в газохранилищах 13,7 млрд кубометров (из них 1 млрд — в режиме таможенного склада), резиденты — 4,6 млрд кубометров, нерезиденты — 10 млрд кубометров (все в режиме таможенного склада). Кроме того, для собственных нужд потребители используют не только газ из хранилищ, но и импортируемое топливо, объем которого может перекрыть возможные потребности в голубом топливе.

При этом, оператор не располагает информацией, сколько из этого газа уже законтрактовано, а сколько может использоваться внутри страны. "Кто из трейдеров, которые содержат газ в ПГХ продал свои объемы, какие контракты подписаны — оператор не владеет такой информацией, это коммерческие дела участников рынка", — подчеркнул Перелома.

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Однако бояться повторения ситуации с "Укрнафтой", когда в 2008 году по распоряжению Кабмина Юлии Тимошенко из ПГХ был отобран газ по цене ниже рыночной, из-за чего миноритарные акционеры (структуры, связанные с группой "Приват" Игоря Коломойского) судятся в международном арбитраже, уверяют в "Укртрансгазе", не стоит.

"У нас сильно изменилось действующее законодательство, на сегодня газ может отобрать только его владелец. То есть, ситуация, при которой государство либо некий орган по поручению государства может отобрать газ из хранилищ физически невозможна, согласно законодательству страны и внутренним документам оператора хранилищ", — подчеркивает Перелома.