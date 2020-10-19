Доходы "Укртрансгаза" в 2020 году упали в 10 раз

Доходы "Укртрансгаза", являющегося оператором украинских подземных газохранилищ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились в 10 раз. Об этом заявил в ходе онлайн-конференции и.о. главы компании Сергей Перелома.

"После анбандлинга доходы от транспортировки не являются нашей компетенцией, доход сократился более чем в 10 раз. За девять месяцев текущего года 4,5 млрд — оперативные доходы, финансовый результат до налогообложения — 2,7 млрд грн. Это позволило нам заплатить 3,7 млрд налогов в бюджеты всех уровней", — сказал он.

Структура оперативных доходов компании следующая: 1,8 млрд грн поступлений обеспечила группа "Нафтогаз", еще 1 млрд грн компания получила от компаний-резидентов Украины, и 1,3 млрд — компании-нерезиденты Украины.

В физическом выражении это выглядит следующим образом. Группа "Нафтогаз" держит в газохранилищах 13,7 млрд кубометров (из них 1 млрд — в режиме таможенного склада), резиденты — 4,6 млрд кубометров, нерезиденты — 10 млрд кубометров (все в режиме таможенного склада).

Всего газ в ПХГ держат 790 клиентов, из них 79 — нерезиденты Украины. Это 21 страна, среди которых США, Британия, Франция, Германия и Италия. Общее количество клиентов "Укртрансгаза" в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросло на 13%, иностранцев стало больше на 50%.

Напомним, в январе-сентябре текущего года "Оператор ГТС Украины" прокачал 39,5 млрд кубометров газа, что на 40% меньше, чем за этот же период 2019 года (65,4 млрд кубометров).

Ключевая причина сокращения объемов транзита — запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу.