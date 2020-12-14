Судебные тяжбы и личный бизнес: подходит ли Юрий Витренко на должность министра энергетики

В СМИ снова активно обсуждают вероятные рокировки в правительстве. Среди возможных претендентов на должность министра энергетики снова всплыл бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Однако некоторые нелицеприятные подробности о его стиле руководства госкомпанией и бизнес-деятельности делают Витренко весьма токсичным кандидатом для ключевой министерской должности.



Почему Украина по-прежнему покупает дорогой импортный газ

Сам Витренко уже давно готовит почву для прихода во власть, позиционируя себя как эффективного управленца и непримиримого борца с коррупцией. В действительности же его без преувеличения можно отнести к числу самых скандальных управленцев последних лет. Чем же запомнился Юрий Витренко на позиции топ-менеджера "Нафтогаза"?

Главным предметом для гордости для самого Витренко был тот факт, что Украина (при его непосредственном участии) наконец спрыгнула с российской газовой иглы. С ноября 2015 года Украина действительно прекратила прямые закупки голубого топлива у "Газпрома".



Однако за кадром обычно остается другая информация — импортный газ, который поступает к украинским потребителям, имеет преимущественно российское происхождение. Его Украина с большой переплатой покупает в Польше, Словакии, Венгрии и других странах на своей западной границе. Например, по данным МЭРТ, в июне (на тот момент Витренко еще трудился в "Нафтогазе") на немецкой бирже NCG газ продавали в среднем по $54 за тысячу кубометров, а украинские трейдеры закупали топливо по $88. И Витренко как исполнительный директор НАК не мог не знать этого обстоятельства.

И все же при любом удобном случае не упускал возможности напомнить, что, в том числе и благодаря его личным усилиям, Украина смогла диверсифицировать поставки газа, избавившись от зависимости от российского "Газпрома".

Но если бы Витренко действительно ставил перед "Нафтогазом" такую цель, задачей номер один для него должно было бы стать увеличение собственной добычи. Тем более что развитие компании входило в круг его непосредственной ответственности. Действительно, Юрий Витренко еще три года назад обещал нарастить газодобычу так, чтобы уже к 2020-му полностью покрыть внутренние потребности станы в голубом топливе.



Однако из-за хронического невыполнения инвестиционных программ эта цель так и не достигнута. Например, в том же 2017-м из плановых 30 млрд грн капиталовложений в собственную газодобычу освоено было немногим более 11 млрд грн.



За что Витренко требует денег с "Нафтогаза"

Тем не менее Витренко не только пиарился на теме диверсификации газовых поставок и победы над российским "Газпромом", но и не забывал трансформировать эти достижения в собственный финансовый результат.



Премия "за взятие "Газпрома" — один из главных скандалов, связанных с Юрием Витренко. Еще два года назад из просочившихся в СМИ источников в Ощадбанке стало известно, что в сентябре 2018 года исполнительный директор "Нафтогаза" перечислил на счет своей жены в Лихтенштейне 1,9 млн евро и $2,9 млн. Как следовало из декларации управленца, средства, на которые впоследствии были приобретены указанные суммы валюты, были получены как бонусная выплата за выигранные у "Газпрома" в Стокгольме суды.

При этом сам Витренко считает декларирование своей зарплаты "нечестной и неправильной практикой". Поскольку приравнивает себя к руководителю коммерческой компаний, чьи деньги считать не принято. Такое заявление управленец "Нафтогаза" сделал сразу после скандала с премией и остался верен своим принципам: на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции отсутствует его декларация о доходах.

Сейчас скандал с премией получил новое развитие. Уже после ухода из НАК Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием к "Нафтогазу" выплатить ему 94 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Соответствующий иск был подан в феврале, однако сумма претензий стала известна лишь сейчас.

Как следует из искового заявления, попавшего в СМИ, в его контракте с "Нафтогазом" оговаривается выплата премии в размере 1% от суммы выигрыша в споре с "Газпромом" (т.е. от $2,9 млрд). Часть суммы была выплачена Витренко, однако шесть квартальных платежей просрочено. Они и составили около $3,9 млн или 94 млн грн по курсу на момент подачи иска.

Как пишет "Обозреватель", бывший топ-менеджер требует выплаты премии с убыточной компании, которая, к слову, стала таковой в том числе и в результате бездарного руководства Витренко. За 9 месяцев этого года убыток "Нафтогаза" составил $600 млн и станет еще больше, если компании придется выплачивать космические бонусы бывшему топу.



Что стоит за бизнес-деятельностью Витренко

Без скандала, в эпицентре которого находился Юрий Витренко, не обходились и кадровые перестановки в компании. В ответ на свое понижение в должности (с ноября 2018-го Витренко был переведен с должности главного исполнительного директора "Нафтогаза" на должность исполнительного директора) он обвинил новое руководство компании в коррупции.

По его мнению, новоназначенный тогда руководитель газового направления НАК Андрей Фаворов при продаже газа из газовых хранилищ лоббировал интересы частной компании в убыток "Нафтогазу". Пикантность ситуации состоит в том, что и сам разоблачитель далеко не так чист, как хочет казаться. Об этом свидетельствует его обширная бизнес-деятельность.

В целом бывший топ-менеджер "Нафтогаза" связан с деятельностью 12 зарегистрированных в Украине юрлиц, 5 из которых уже прекратили свою деятельность.



Официально единственным источником дохода Юрия Витренко на территории Украины в последние пять лет была зарплата от "Нафтогаза". В действительности же параллельно он получал доход еще и как директор ООО "Ейвайей Кепитал" (код 32422792), основанного в мае 2003 г.

Основные виды деятельности предприятия — консультирование, начальный уставной капитал — 18,5 тыс. грн (впоследствии увеличен до 351,182 тыс.), что очень напоминает создание компании для налоговых оптимизаций.

Подозрения усиливает тот факт, что единственным основателем "Ейвайей Кепитал" является компания, зарегистрированная на Кипре — излюбленном офшоре нашего крупного бизнеса, долгие годы помогающего уходить от уплаты налогов, а конечный бенефициар неизвестен. Это не является большой проблемой для тех, кто не желает "светиться": за неподачу соответствующей информации Административный кодекс Украины предусматривает штраф от 17 тыс. грн. А это для тех, кто прогоняет через подобные фирмы миллионы, сущие копейки.

К слову, на фирме также не числится сколь-нибудь приметных активов (старенька Skoda rapid не в счет), а сама она за все время своего существования не уплатила ни копейки в бюджет. Поскольку по итогам хоздеятельности либо выходила в ноль, либо показывала убыток. Руководство фирмы тоже получает символический доход. Например, за третий квартал этого года Юрию Витренко начислено меньше 18 тыс. грн. Зато крупные суммы выплачиваются многочисленным ФОПам, что также является классической оптимизационной схемой.

Еще один показательный пример предпринимательской деятельности бывшего управленца "Нафтогаза". Юрий Витренко также владеет 100-процентной долей в "Ейвайей Секьюритиз" (код 34495532), основанной в 2006 году. Для "Экономической правды" сам он так охарактеризовал деятельность этой компании: "Я являюсь владельцем ряда бизнесов, в частности компании AYA Securities. Она занимается деятельностью на рынке капитала: операциями с акциями, облигациями, частным капиталом. Все вопросы, связанные с инвестициями, в частности эффективностью использования капитала, попадают в сферу деятельности AYA Securities".

Однако по данным Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на данный момент упомянутая фирма не имеет лицензии на деятельность по торговле ценными бумагами. А соответствующий документ был аннулирован еще в апреле 2014-го. "Ейвайей Секьюритиз" также не заплатил ни копейки в бюджет, показывая убыточную деятельность. А чем на самом деле занимается компания, остается только догадываться.

Стоит ли говорить, что человеку с такой репутацией и таким послужным списком заказан путь в министры. Энергетика — стратегическая отрасль, требующая реальных реформ и решения серьезных проблем — от ценообразования на энергоресурсы до приватизации энергетических объектов. С Витренко же, привыкшим выжимать из своих должностей по максимуму и пиариться на проблемах страны, отрасль может попросту пройти точку невозврата. Тем более что профильные эксперты тоже не в восторге от возможного назначения.