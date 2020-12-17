Рада провалила голосование за кандидатуру Витренко на пост вице-премьера

Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление на заседании 16 декабря поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Перед голосованием Витренко с трибуны заявил, что в правительство его позвал лично премьер Шмыгаль и он не смог отказать в такой сложный период для страны.

Ранее сообщалось, что в партии "Слуга народа" рассматривали Юрия Витренко как потенциального кандидата на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины.

Перед этим Витренко был исполнительным директором НАК "Нафтогаз Украины" и был уволен с должности весной 2020 года.

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По его словам, одной из основных причин своего увольнения он считает смену приоритетов в "Нафтогазе".

В частности, Витренко отметил, что сейчас "защита интересов Украины в отношениях с Газпромом", не является приоритетом, так же, как и борьба с коррупцией в газовом секторе.

Напомним, Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием к НАК "Нафтогаз Украины" выплатить ему 94 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".