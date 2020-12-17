Абрамовского уговорили остаться министром экологии

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский остаётся на должности. Как передает Интерфкс-Украина", об этом заявила на брифинге в Верховной Раде заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Постановление об увольнении Романа Абрамовского мы вообще не будем голосовать. Он продолжает работать как министр экологии", — сказала она.

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Вместе с тем она не смогла подтвердить информацию о том, что накануне состоялась встреча Абрамовского с президентом Владимиром Зеленским, в результате которой были достигнуты определенные договоренности.

"Я не могу подтвердить, действительно ли встреча состоялась, но точно на фракции мы договорились, что она будет — вместе с премьер-министром, президентом, представителями экономического комитета и господином Абрамовским. Я полагаю, что она была, и консенсус был достигнут и министр экологии работает дальше", — добавила она.

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Напомним, на заседании Рады 15 декабря спикер Дмитрий Разумков заявил, что получены заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Однако позже председатель парламента предложил снять с рассмотрении заявление об отставке министра экологии, что и было сделано. По словам Разумкова, профильный комитет попросил "дать дополнительное время на изучение этого вопроса" и проведение всех необходимых процедур по подготовке его к рассмотрению в зале.

В свою очередь, представление об увольнении Бессараба Рада 16 декабря поддержала 251 голосом. Он был назначен министром 4 марта нынешнего года, а Абрамовский — 19 июня.

Отметим, что на место Абрамовского прочили нынешнего главу Госслужбы геологии и недр Романа Опимаха.