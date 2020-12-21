Энергетика 7 минут назад

Буславец подала в отставку с поста первого замминистра энергетики — экс-нардеп

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Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец просит уволить ее с 22 декабря. Соответствующее заявление чиновницы опубликовал в своем Telegram-канале член наблюдательного совета "Укзализныци", бывший депутат Верховной Рады и бывший журналист Сергей Лещенко.

"​​Сочувствующая Ринату Ахметову первый замминистра энергетики Ольга Буславец написала заявление об отставке. Это — последствие провала кандидатуры Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики. Тем временем сам Витренко подал декларацию о назначении заместителем министра энергетики, что предполагает следующим шагом его назначение и.о. министра", — объяснил он.

Кратко и по делу в Telegram

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