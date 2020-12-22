Зеленский назначил Свириденко главой совета по содействию малому бизнесу

Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства и утвердил положение об этом органе. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ №582 он подписал 22 декабря.

Согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при президенте создается для содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

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Главой совета Зеленский назначил заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко, которая должна будет в пятидневный срок внести предложения по персональному составу совета.

При этом 22 декабря уже состоялось и первое заседание этого органа, участие в котором принял глава ОП Андрей Ермак.

Он представил собравшимся Свириденко и призвал участников максимально оперативно организовать работу органа, в короткие сроки проработав предложения и подготовив решения проблемных вопросов малого бизнеса. Отмечается, что эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальному совету реформ при президенте.

По словам Ермака, есть проблемы, требующие немедленного решения, а есть вопросы на перспективу, в частности внедрение новаций, диджитализация услуг и тому подобное. Он отметил, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

"Здесь нет никакой политики — только построение сильной экономики. Без микро- и малого бизнеса это невозможно сделать... Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех", — подчеркнул он.

В свою очередь, Свириденко отметила, что персональный состав совета дорабатывается и вскоре будет утвержден. В то же время пресс-служба президента не уточняет, кто именно присутствовал еще на заседании, ограничившись публикацией рабочего фото и упоминанием главы Исполнительного комитета реформ Александра Ольшанского.

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"Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую — незаполитизированную — проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина", — заявила замглавы ОП.

Ольшанский же заявил о желании услышать предложения, в первую очередь от организаций физлиц-предпринимателей, олицетворяющих малое и микропредпринимательство в Украине. "Мы хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе", — отметил он.

Свириденко также добавила, что в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

"Совет будет работать как совещательный орган в Офисе президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанят", — резюмировала она.

Напомним, 17 декабря Ермак анонсировал создание совета по решению проблем микробизнеса, который должен был возглавить он сам. По его словам, в этот совещательный орган должны войти представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей микро- и малого бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и ОП.

19 декабря в Офисе президента прошло совещание с представителями малого предпринимательства, которые в последнее время протестуют в центре Киева.

В то же время накануне в президентском офисе произошли кадровые изменения — из него уволилась заместительница Ермака Юлия Ковалив, курировавшая экономические вопросы, а вместо нее была назначена Свириденко. Она, в свою очередь, была уволена по собственному желанию с должности первого замминистра экономики.