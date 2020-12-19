В Офисе президента прошла встреча с протестующими ФЛП: о чем договорились

В Офисе президента Украины провели совещание с представителями малого предпринимательства, которые в последнее время протестуют в центре Киева.
Стороны якобы договорились создать координационный совет, который должен разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем малого и микробизнеса, сообщила пресс-служба главы государства.
По словам руководителя ОП Андрея Ермака, координационный совет должен стать площадкой для дискуссий для выработки решений. Они затем могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений, которые будет принимать парламент или правительство.
Ермак отметил, что не всегда предприниматели имеют достаточно информации о том, что происходит, и о решениях, которые принимают правительство и парламент. Поэтому одной из задач координационного совета он назвал донесение информации и разъяснение всех шагов.
Глава ОП также напомнил, что власть уже осуществила ряд мер, которые должны помочь малому и микробизнесу пройти карантин в начале 2021 года. Однако, отметил он, власть понимает, что этого недостаточно, и поэтому выступает за диалог о болезненных проблемах малых предпринимателей, чтобы вместе с представителями союзов и объединений найти общие решения.
Известно, что в совещательный орган при президенте войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и ОП. Все они приняли участие в совещании с помощью видеосвязи.
В свою очередь лидер протестов ФЛП Сергей Доротич заявил "Стране", что разочарован встречей с Ермаком и намерен продолжить протесты.
"Я недоволен состоявшейся встречей. На этом совещании еще был замминистра экономики, три каких-то эксперта, и два ФЛП, один из которых я, а второй уже не знал, как вылизать пятую точку господину Ермаку. Мы не рассматривали конкретные вопросы, по сути, нам только сообщили о создании координационного совета по вопросам малого и среднего бизнеса при президенте Украины", — рассказал предприниматель.
По его словам, ему неизвестен функционал этого координационного совета и кто в нем будет участвовать.
"Нам не дали ни одного конкретного ответа, только заявили, что они что-то будут нарабатывать, что-то будут делать", — сказал Доротич.
Он также добавил, что протестующие будут требовать от президента инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения и принятия законопроекта №3853-1.
Напомним, 15 декабря представители малого бизнеса вышли под Верховную Раду, произошли стычки с полицией.
В тот же день стало известно, что президент Зеленский создает координационный совет, цель которого — наработка законодательных изменений для комплексного решения проблем микробизнеса.