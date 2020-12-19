Бизнес 40 минут назад

В Офисе президента прошла встреча с протестующими ФЛП: о чем договорились

В свою очередь предприниматели недовольны встречей с Ермаком и намерены продолжить протесты

Встреча предпринимателей в Офисе президента. Фото: ОП Встреча предпринимателей в Офисе президента. Фото: ОП
Встреча предпринимателей в Офисе президента. Фото: ОП

В Офисе президента Украины провели совещание с представителями малого предпринимательства, которые в последнее время протестуют в центре Киева.

Стороны якобы договорились создать координационный совет, который должен разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем малого и микробизнеса, сообщила пресс-служба главы государства.

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По словам руководителя ОП Андрея Ермака, координационный совет должен стать площадкой для дискуссий для выработки решений. Они затем могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений, которые будет принимать парламент или правительство.

Ермак отметил, что не всегда предприниматели имеют достаточно информации о том, что происходит, и о решениях, которые принимают правительство и парламент. Поэтому одной из задач координационного совета он назвал донесение информации и разъяснение всех шагов.

Глава ОП также напомнил, что власть уже осуществила ряд мер, которые должны помочь малому и микробизнесу пройти карантин в начале 2021 года. Однако, отметил он, власть понимает, что этого недостаточно, и поэтому выступает за диалог о болезненных проблемах малых предпринимателей, чтобы вместе с представителями союзов и объединений найти общие решения.

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Известно, что в совещательный орган при президенте войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и ОП. Все они приняли участие в совещании с помощью видеосвязи.

В свою очередь лидер протестов ФЛП  Сергей Доротич заявил "Стране", что разочарован встречей с Ермаком и намерен продолжить протесты.

"Я недоволен состоявшейся встречей. На этом совещании еще был замминистра экономики, три каких-то эксперта, и два ФЛП, один из которых я, а второй уже не знал, как вылизать пятую точку господину Ермаку. Мы не рассматривали конкретные вопросы, по сути, нам только сообщили о создании координационного совета по вопросам малого и среднего бизнеса при президенте Украины", — рассказал предприниматель.

По его словам, ему неизвестен функционал этого координационного совета и кто в нем будет участвовать.

"Нам не дали ни одного конкретного ответа, только заявили, что они что-то будут нарабатывать, что-то будут делать", — сказал Доротич.

Он также добавил, что протестующие  будут требовать от президента инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения и принятия законопроекта №3853-1.

Напомним, 15 декабря представители малого бизнеса вышли под Верховную Раду, произошли стычки с полицией.

В тот же день стало известно, что президент Зеленский создает координационный совет, цель которого — наработка законодательных изменений для комплексного решения проблем микробизнеса.

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