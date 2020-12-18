Протести ФОПів та за що переслідують Чорновол? — "Політклуб" Віталія Портникова

Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості — це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова, який щоп'ятниці збирається у вечірньому ефірі "5 каналу".

Цієї п'ятниці говоримо про:

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· Протести підприємців і бійки з поліцією. Чого хочуть ФОПи?

· Справа Чорновол: переслідування опозиції за "держпереворот".

· Українці вважають Зеленського головним розчаруванням року.

Разом із Віталієм Портниковим на ці теми дискутуватимуть:

· Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга Народу");

· Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність");

· Роман Костенко (фракція "Голос");

· Анатолій Урбанський (група "За майбутнє").

Також до обговорення долучаться:

· громадський діяч і блогер Карл Волох;

· науковий директор фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", професор політології Олексій Гарань.

Не пропустіть! Спільний проєкт "5 каналу" та "Еспресо" — "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова. П'ятниця, 19:20.