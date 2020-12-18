Протести ФОПів та за що переслідують Чорновол? — "Політклуб" Віталія Портникова

Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості — це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова, який щоп'ятниці збирається у вечірньому ефірі "5 каналу".
Цієї п'ятниці говоримо про:
· Протести підприємців і бійки з поліцією. Чого хочуть ФОПи?
· Справа Чорновол: переслідування опозиції за "держпереворот".
· Українці вважають Зеленського головним розчаруванням року.
Разом із Віталієм Портниковим на ці теми дискутуватимуть:
· Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга Народу");
· Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність");
· Роман Костенко (фракція "Голос");
· Анатолій Урбанський (група "За майбутнє").
Також до обговорення долучаться:
· громадський діяч і блогер Карл Волох;
· науковий директор фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", професор політології Олексій Гарань.
Не пропустіть! Спільний проєкт "5 каналу" та "Еспресо" — "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова. П'ятниця, 19:20.