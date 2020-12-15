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В Киеве началась массовая акция протеста, полиция перешла на усиленный режим работы (ФОТО)

Протестуют представители движения SaveФОП

Акция протеста возле Верховной Рады. Фото: Нацполиция Акция протеста возле Верховной Рады. Фото: Нацполиция
Акция протеста возле Верховной Рады. Фото: Нацполиция

В Киеве проходит масштабная акция протеста под стенами Верховной Рады.

Национальная полиция и Национальная гвардия работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба полиции.

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В частности, протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Также анонсировали акцию протеста возле других органов государственной власти в центре столицы.

В пресс-службе полиции сообщили, что представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства.

Кроме того, в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы.

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Ранее активисты движения SaveФОП анонсировали масштабную акцию протеста в Киеве.

Напомним, в ноябре в Киеве перекрывали центральную улицу из-за акции протеста.

Также в Киеве проходила масштабная акция протеста под зданием посольства США. Силовики окружили здание посольства и перекрыли дороги.

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