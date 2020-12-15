Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование против экс-главы МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел, который скрывается от органов суда и следствия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о даче разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, который скрывается от органов следствия и суда", — говорится в сообщении.

Указано, что такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

В частности, разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента, министра внутренних дел и его заместителя, председателя СБУ и его первого заместителя, командующего Внутренних войск МВД и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышения власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжелых последствий, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжелых телесных повреждений, а также террористическому акту.

Как известно, Виталий Захарченко занимал должность министра внутренних дел с 7 ноября 2011 года по 21 февраля 2014 года.

Читайте также: В Украине остановлены заочные дела по Майдану и захвату Крыма

Ранее Киевский апелляционный суд отменил решение об избрании бывшему президенту Виктору Януковичу заочно меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в рамках дела об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, Янукович бежал из Украины в Россию в феврале 2014 года после массового убийства граждан в центре Киева, в том числе на Майдане Независимости. Через год после этого Верховная Рада лишила его звания гаранта.

В то же время украинское правосудие преследует экс-главу государства по ряду других обвинений. В частности, в начале октября вступил в силу приговор ему к 13 годам тюрьмы за государственную измену в пользу РФ, вынесенный еще в январе 2019 года Оболонским райсудом Киева.

Отметим также, что в конце октября Высший антикоррупционный суд отказался заочно арестовать Януковича по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году, когда он занимал должность премьер-министра.