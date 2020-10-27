Высший антикоррупционный суд отказался заочно арестовать Януковича

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения с виде содержания под стражей в случае задержания четвертому президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом говорится в сообщении суда.

Причиной отказа называется нарушение правил объявления подозреваемого в международный розыск. При этом на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство.

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Полный текст постановления суд обещает обнародовать 30 октября в 16:30.

Напомним, в рамках этого дела Януковича подозревают в присвоении имущества или завладении им в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса), отмывание имущести, полученного преступным путем, в особо крупных размерах (часть 3 статьи 209 УК), а также в получении взятки (часть 5 статьи 368 УК, которая утратила силу еще в июне 2014 года).

Речь идет о деле по завладению комплексом зданий и сооружений государственной резиденции "Межигорье" под Киевом. Ее еще в июле 2015 года арестовал Печерский райсуд Киева. А 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозсуд признал недействительными договора, по которым "Межигорье" выбыло в 2007 году из государственной собственности, когда Янукович был премьер-министром.

Сам он с февраля 2014 года скрывается от следствия в России, ведя непубличную жизнь.

Отметим, что в начале октября вступил в силу приговор Януковичу по делу о его госизмене в пользу России, который был вынесен еще в январе 2019 года. Януковичу назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.