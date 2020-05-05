Политика 50 минут назад

Янукович будет арестован — приговор Печерского суда

Суд решил избрать меру пресечения президенту-беглецу в виде содержания под стражей

Янукович будет арестован — приговор Печерского суда Янукович будет арестован — приговор Печерского суда
Виктор Янукович. Фото: 112 канал

Печерский районный суд города Киева заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу — Delo.ua) в виде содержания под стражей", — написал Сердюк.

По его словам, защита  президента-беглеца будет подавать апелляцию на это решение суда.

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На своей странице в Facebook он написал, что решение суда является незаконным, а материалы дела сфабрикованы.

Как сообщалось ранее, к годовщине Революции Достоинства бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение к украинскому народу. Текст заявления беглого гаранта опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

2019 году ЕС исключил из санкционного списка бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, бывшего регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

Стоит напомнить, что в октябре 2019 года суд ЕС признал законность санкций против Януковича.

В декабре 2019 года ЕС добавил в санкционный список 9 человек из-за участия в псевдовыборах в ОРДЛО.

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