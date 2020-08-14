В Украине остановлены заочные дела по Майдану и захвату Крыма

Заочные уголовные процессы в Украине по состоянию на лето текущего года оказались фактически на паузе.

Уголовные производства против экс-чиновников времен Януковича, сбежавших в Россию, и пророссийских боевиков, спрятавшихся на оккупированном Донбассе и в Крыму, приостановлены или движутся в вялотекущем режиме, говорится в материале "РБК-Украина".

Указано, что заочное осуждение бывшего президента Виктора Януковича на данный момент остается единственным громким делом, проведенным по спецпроцедуре.

При этом за 6 лет вынесено только около 100 заочных приговоров против боевиков "ЛНР" и "ДНР", крымских судей и двух российских чиновников.

Известно, что ключевым условием для заочного процесса является объявление фигуранта дела в международный розыск.

Источники издания в Офисе генпрокурора объяснили, что проблема в том, что разные судьи по-разному трактуют фразу о необходимости "международного розыска" подозреваемого.

Часть судей говорит, что Интерпол отказывается помогать Украине в поиске экс-чиновников, связанных с преступлениями во время Евромайдана и российской агрессией на Донбассе и в Крыму.

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Другие судьи считают, что постановления следователя об объявлении такого розыска вполне достаточно, а как и кем он дальше реализуется — другой вопрос.

В Офисе генпрокурора считают, что использование "заочки" сейчас действительно "крайне неэффективно" именно из-за отсутствия в Уголовно-процессуальном кодексе четкого определения понятия "международный розыск".

Напомним, Государственное бюро расследований планирует провести спецрасследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут".

Ранее в Луганской области задержали одного из ключевых организаторов "референдума".

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно взяла под стражу бывшего главу НКРЭКУ, и экс-заместителя начальника управления энергорынка Нацкомиссии по делу "Роттердам+".