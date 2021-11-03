Политика 1 час назад

Рада уволила министра экономики Любченко

Перед этим стало известно о проведении НАБУ и СБУ обысков у первого вице-премьера

Алексей Любченко. Фото: пресс-служба Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Фото: пресс-служба Государственной налоговой службы
Алексей Любченко. Фото: пресс-служба Государственной налоговой службы

Верховная Рада поддержала отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики.

За соответствующее решение проголосовало 320 депутатов, один был против, а 20 воздержались.

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Напомним, что накануне Любченко подал в аппарат Рады заявление с просьбой принять его отставку с занимаемой должности.

При этом перед голосованием за его отставку стало известно, что в доме министра проходят обыски по делу о незаконных схемах "скруток" налога на добавленную стоимость, в причастности к которым Любченко уже давно обвиняют.

Отметим также, что накануне новости о подаче в отставку поддержку министру выразила Федерация работодателей Украины.

Напомним, что с конца апреля 2020 года по конец мая 2021 года Любченко занимал должность главы Налоговой, пока его не "повысили" до вице-премьера.

По данным временной следственной комиссии Рады по расследованию злоупотреблений в налоговых органах, объемы "скруток" НДС в период пребывания Любченко на должности главы ГНС составили не менее 19 млрд грн в 2020 году, еще 12,4 млрд грн было "скручено" недобросовестным бизнесом в период до мая 2021 года.

Более того, по данным СМИ, еще 10 млрд грн бюджет недополучил из-за "скруток" уже в период работы Любченко на должности первого вице-премьера.

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