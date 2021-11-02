Любченко подал в отставку с первого должности вице-премьера — министра экономики

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко подал в аппарат Верховной Рады заявление с просьбой принять его отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

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Напомним, что накануне в отставку также подали министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, а также вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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При этом вечером 1 ноября было объявлено, что фракция "Слуга народа" поддержала решение президента Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Резникова на должность министра обороны, а Верещук, в свою очередь, займет место Резникова.

Освободившееся депутатское место в парламенте вместо нее займет Сергей Кострийчук, который шел под №140 в списке СН на выборах 2019 года.

Отметим при этом, что Любченко, в отношении которого звучат обвинения в причастности к незаконным схемам "скруток" налога на добавленную стоимость, накануне поддержала Федерация работодателей Украины.

Напомним, что с конца апреля 2020 по конец мая 2021 года он занимал должность главы Государственной налоговой службы, пока его не "повысили" до вице-премьера.

По данным временной следственной комиссии Рады по расследованию злоупотреблений в налоговых органах, объемы "скруток" НДС в период пребывания Любченко на должности главы ГНС составили не менее 19 млрд грн в 2020 году, еще 12,4 млрд грн было "скручено" недобросовестным бизнесом в период до мая 2021 года. Более того, по данным СМИ, еще 10 млрд грн бюджет недополучил из-за "скруток" уже в период работы Любченко на должности первого вице-премьера.