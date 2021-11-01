Очередная отставка: вице-премьер Олег Уруский написал заявление на увольнение

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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По его словам, соответствующий документ министр подал в Аппарат Верховной Рады.

"Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", — написал Мельничук.

Олег Уруский занимает должность с июля 2020 года. Тогда специально для него было создано новое министерство.

По словам лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, вместо Уруского в Министерство стратегической промышленности перейдет Павел Рябикин, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу.

Отметим, ранее заявление об отставке также написал министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Кандидатуру Резникова рассматривают на должность министра обороны. Его место предложили народной депутатке из "Слуги народа" Ирине Верещук.

Вместо министра экологии Романа Абрамовского, который также подал в отставку, придет его заместитель Руслан Стрелец.