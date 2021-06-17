Уруский: "Отсутствие госполитики по промышленности привело к деиндустриализации Украины"

Отсутствие на протяжении длительного времени в Украине государственной политики по развитию промышленности привело к процессу деиндустриализации страны.

Об этом сегодня, 17 июня, в ходе Форума инновационных предприятий заявил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) Олег Уруский, передает корреспондент Delo.ua.

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По словам вице-премьера, Министерство разработало проект о государственной промышленной политике, в котором выделены три направления: инновации, социальная программа и экология.

"Три составляющие, которые должны быть адаптированы в нашей индустрии, — это мировой тренд. Важно было принятие правительством распоряжения о 23-х приоритетных инвестпроектах, они курируются нашим министерством. Первые ростки уже есть", — отметил Уруский.

Чиновник подчеркнул, что важным аспектом также является проблема импортозамещения, которую необходимо рассматривать комплексно.

"Серьезный вопрос. Такие вопросы должны были с самого начала быть, еще в 90-х годах, но остро они встали после 2014 года, агрессии РФ, когда были разрушены связи компаний, предприятий, жизнь поставила перед решением проблемы импортозамещения", — сказал глава Минстратегпрома.

На сегодняшний день правительственная межведомственная комиссия, которая ранее ориентировалась в основном на оборонно-промышленный комплекс, хочет расширить импортозамещение на все стратегические отрасли промышленности.

"Пример: мы делали самолеты Ан-74 на харьковском предприятии, после потери связи со страной-агрессором производство было остановлено. Оценка импортозамещения — это сотни миллионов долларов. Нужно найти источник инвестиций, чтобы продолжить выпускать самолеты, которые имеют спрос на мировом рынке. Сделано многое концерном "Укроборонпром", выходим на финал подписания договоров с канадскими партнерами, которые позволят нам поменять составляющие из РФ на наши собственные и из западных стран", — рассказал Уруский.

Кроме этого, по его словам, начат проект создания экологического индустриального парка на основании переработки шламов в Кривом Роге.

"Три направления: использование отходов в "Большой стройке", в энергетике и добыча редкоземельных металлов. Надеюсь, это только начало, и таких парков будет все больше и больше", — добавил министр.

Напомним, в начале марта Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года.