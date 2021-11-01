Последний отсчет: почему первый вице-премьер и министр экономики должен уйти в отставку 

Одной из самых громких кадровых перестановок в правительстве может стать отставка первого вице-премьера Алексея Любченко. Его подозревают в причастности к многомиллиардным "скруткам" НДС и отсутствии стратегического видения развития экономики, с ним, как бывшим "азаровцем", не хотят иметь дела инвесторы, а коллеги по Кабмину предпочитают обходить его кабинет стороной. Решение об отставке Любченко, о котором говорят несколько месяцев, уже перезрело и должно быть принято в кратчайшие сроки.

Из всего нынешнего состава правительства Алексей Любченко едва ли не самый спорный и противоречивый чиновник. У него бэкграунд одного из ключевых соратников беглого экс-премьера Николая Азарова и одного лучших учеников его "школы" "поддержки бизнеса путем давления". Тем не менее, в 2020 году Любченко призвали из небытия именно для работы в органе, который меньше всего годится в друзья предпринимателю — в Государственной налоговой службе. Подмена документов о люстрационной проверке, отсутствие реального конкурса на эту должность — все говорило том, что Любченко появился в своем кабинете не просто так.

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За год работы "профессионала фискальной службы" в ГНС, а также за пять месяцев, которые он возглавляет Министерство экономики и отвечает вообще за все экономическое развитие страны, его ключевым "достижением" стали лишь коррупционные скандалы и полное непонимание его "реформ" и инициатив со стороны экспертного сообщества и бизнеса.

Самая мягкая характеристика, которую получил Любченко, озвучив впервые свое видение развития экономики через государственное стимулирование, привилегии для отдельных отраслей и претензии на разрушение независимости Нацбанка, — "социалист". А его инициативы по накачиванию экономики ничем не подкрепленными деньгами эксперты назвали возвращением назад в 90-е годы, имея в виду времена гиперинфляции и постоянных дефицитов.

Однако отсутствие понимания со стороны экспертов и отдаленное представление Любченко о потребностях инвесторов и бизнеса в целом — это не главное, чем запомнился первый вице-премьер на своей должности, а также на предыдущем посту главы ГНС.

"Скрутки" не прекращаются

Именно при Любченко начали разворачиваться схемы "скруток" налога на добавленную стоимость, когда через сеть конвертационных центров одни компании получают возможность незаконно "приобрести" налоговый кредит других, при этом в цепочке операций товары могут превращаться из бананов в нефтепродукты или проделывать похожий "магический" путь. По различным оценкам, ежегодные потери от "скруток" составляют от 30 до 60 млрд грн в год, или порядка 3-5 млрд гривен в месяц в зависимости от сезона. При этом все участники "скруток" видны в базах налоговой. Поэтому совершение фиктивных сделок невозможно без участия самих фискалов, которые должны "закрывать глаза" на эти операции. Лидерами "скруток" традиционно являются Львовская, Харьковская области и г. Киев, а также Донецкая и Киевская области.

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования злоупотреблений в налоговых органах, в месяц при Любченко скрутки могли достигать 4 млрд грн. При этом, как неоднократно писали СМИ, даже после перехода на должность первого вице-премьера злоупотребления с налогом на добавленную стоимость не закончились, а лишь продолжили стабильный рост.

Любченко публично заявлял, что ГНС под его руководством удалось побороть схемы. Однако по информации в медиа, скорее, все наоборот. По данным, опубликованным в СМИ, его доверенными лицами и соучастниками схем являются его бывший заместитель в ГНС, а ныне и. о. глава ведомства Евгений Олейников, помощник Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк. Кроме того, в опубликованных документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса. По данным авторов документа, Билоус, в частности, мог лично отбирать компании для участия в "программе" по "скруткам" с помощью ГПЗКУ, которая занимается закупками и экспортом зерна.

Этап отрицания

Примечательно, что в своем свежем интервью "Экономической правде" Олейников признал, что у него с Любченко "хорошие отношения и в рабочем, и в личном плане". При этом на вопросы о "скрутках" Олейников отвечал максимально уклончиво, не опровергая прямо их наличие и не называя ответственных, создавая впечатление, что у него и его команды все под контролем. При этом вначале он обвинил в "раскрутке" этой темы нардепа от ОПЗЖ Илью Киву, затем стал утверждать, что за "разгоном" стоит обиженный экс-министр финансов Игорь Уманский, а в конце пришел к выводу, что тема "скруток" связана с набором сотрудников во вновь созданное Бюро экономической безопасности и вообще, что за обвинениями стоит бывшее руководство налоговой милиции.

В СМИ неоднократно фигурировали целые списки компаний и их бенефициаров, которые непосредственно контролируют схемы "скруток" в регионах. В частности, речь идет о причастности к "скруткам" структур Василия Костюка во Львове, Вячеслава Стрелковского в Киеве. Также в столичных схемах фигурировали предприниматель Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО "Торговый дом Столичный ювелирный завод" Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрах Игорь Стаковиченко.

В Днепропетровской области в перечень "скрутчиков", задействованных в схемах, в минувшие периоды вошли президент хоккейного клуба "Приднепровск" Сергей Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Владимир Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никитин (группа Комбат).

В Харьковской области был назван Сергей Еськов (группа Дигма), на Волыни — Сергей Мостынец (импортер автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним из ключевых бенефициаров скруток, по данным аналитиков, является одесский предприниматель Андрей Бобогло.

Часть из этих фамилий озвучил Олейникову и журналист "Экономической правды". В ответ глава ГНС сообщил, что знает о реальном существовании лишь нескольких из перечня, а об остальных отшутился в духе, что это вообще могут быть мифические персонажи.

Конечно, вряд ли от чиновника такого уровня можно было ожидать чистосердечного признания в причастности к одной из наиболее масштабных схем уклонения от уплаты налогов. Реальную же роль Олейникова, Любченко и других фигурантов еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Хотя, судя по утечкам внутренней информации, как раз о "скрутках" уже давно все знают, вопрос только в том, в какой момент ответственные лица в ГНС закрывают глаза на "схемные" контракты и какова цена такого бездействия.

Обсуждение причастности Алексея Любченко к коррупционным схемам регулярно сопровождается различными слухами на тему того, каким образом он держится за кресло и пытается оставить себе возможность влиять на ситуацию. Ведь, по данным СМИ, которые публиковали внутренние документы правоохранителей, цена вопроса для "координаторов" "скруток" на вершине пирамиды не менее 1% от недополученных бюджетом налоговых поступлений. В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в "скрутках" Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков. В медиа фигурировали цифры в $5-10 млн, которые якобы готов был передать Любченко за возможность продлить пребывание в должности. Однако даже если это имеет отношение к реальности, то необходимого эффекта не возымело: вопрос об отставке первого вице-премьера, похоже, уже решен чуть менее, чем окончательно.

Все будут рады попрощаться

При этом такое решение поддерживают не только во фракции "Слуга народа", но и в Кабмине, а также представители бизнес-сообщества. За последние несколько месяцев, когда Минэкономики возглавил Любченко, ведомство стало весьма проблемным "узким горлышком" для прохождения любого рода инициатив как других министерств, так и бизнес-ассоциаций и представителей иностранных инвесторов. Вместо упрощения процессов, которое декларируют в министерстве публично, на практике входящие в Минэкономики инициативы сталкиваются с усиленной бюрократией и затягиванием принятия самых элементарных решений.

Источники в ведомстве связывают это, с одной стороны, с личной заинтересованностью Любченко контролировать максимум процессов самостоятельно, а с другой — с его "фискализаторским" подходом к ведению дел с предпринимателями. Основной принцип последнего — во главе угла стоит уплата налогов любой ценой, даже если это вредит развитию экономики и загоняет перспективные бизнесы в тень или вовсе выдавливает их за пределы страны.

Поэтому, когда стало известно, что в ближайшие недели Алексей Любченко может покинуть свой кабинет на улице Грушевского, большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением.

Вопрос в том, как правоохранительные органы распорядятся имеющейся у них информацией о злоупотреблениях, связанных как с работой Минэкономики, так и с многомиллиардными "скрутками", в причастности к которым неоднократно обвиняли Любченко и его подельников. Поскольку от того, останется ли этот кейс безнаказанным либо, наоборот, превратится ли в показательный пример привлечения к ответственности коррумпированного чиновника за нанесение государству и налогоплательщикам ущерба в особо крупном размере, будет зависеть и возможность повторения этой истории в будущем.

Дмитрий Филипенко