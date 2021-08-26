"Рост цен, девальвация, ноль инвестиций": эксперты оценили возможное премьерство Любченко

Экономическая стратегия, которую озвучивает в своих интервью и публикациях первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, приведет страну к новому экономическому кризису, росту цен, девальвации. К такому выводу можно прийти, проанализировав комментарии и замечания ряда экономистов и бывших министров экономики к тому пути, который Любченко предлагает для страны. Поскольку министра называют одним из кандидатов в премьеры, есть вероятность, что его неомарксистские фантазии могут воплотиться в жизнь.

Если бы у первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко спросили, как он провел лето, ответ был бы "максимально продуктивно". Пожалуй, ни один министр из правительства Дениса Шмыгаля, как и сам глава Кабмина, не продуцировал столько контента, как его первый заместитель. Это и не удивительно: вот уже несколько месяцев подряд СМИ упорно обсуждают перспективы Алексея Любченко пойти в преемники Шмыгалю во время осенних пертурбаций в Кабмине. А тот как будто в подтверждение этих слухов озвучивает свое "стратегическое" видение развития страны на годы вперед.

Если свести его тезисы к нескольким простым предложениям, получим довольно мрачную и безрадостную перспективу. Любченко хочет печатать деньги, раздавать их избранным отраслям экономики (мифическим "точкам роста"), закрывать глаза на потребительскую инфляцию (рост цен для населения) и девальвацию (удешевление гривни и подорожание импортных товаров) до появления устойчивых темпов экономического развития на уровне 4-5% ВВП.

Кроме того, предлагается также стимулировать импортозамещение (потому что у "маленькой" экономики Украины якобы нет никаких перспектив полноценно — не только сырьем — торговать с "большими" экономиками), а также увеличивать занятость ("создавать рабочие места" вместо того, чтобы создавать условия для развития предпринимательства).

Перспектива потерянных десятилетий

У экономистов, которые анализируют послания Любченко, между строк читается недоумение: как в 2021 году в правительстве европейского государства мог оказаться неомарксист? Некоторые из них прямо говорят, что идеи Любченко ни к чему хорошему не приведут.

Например, старший экономист Case Ukraine Владимир Дубровский подчеркивает, что "экономическая политика по рецептам "теории зависимости" (ее суть — бедным странам невыгодно торговать с богатыми, а нужно развивать внутренний рынок за счет импортозамещения (с жестким протекционизмом) и фискально-монетарной экспансии) — ровно то, что предлагает Любченко — привела Латинскую Америку к долговому кризису 80-х годов и стоила этим странам нескольких "потерянных десятилетий" с гиперинфляциями и следующими за ними военными диктатурами". "Только после того, как к власти там пришло новое поколение руководителей и экономистов, учившихся в американских университетах настоящей экономической науке, Латинская Америка пошла в рост", — написал он в одной из своих колонок в комментарии к идеям Любченко.

"Именно такая экономическая политика с подачи совковых академиков привела Украину к катастрофе 1992-1993 годов, когда наша страна поставила рекорд инфляции среди всех невоюющих стран мира. В огне "политики экономического роста" сгорел не только ВВП, но и сбережения простых граждан. При этом самые малообеспеченные пострадали больше всего, зато сформировали начальный капитал будущие олигархи — практически все они родом из этих лет, а поднимались на дешевых кредитах, субсидиях промышленности и прочих элементах такой экономической политики", — добавляет Дубровский.

Раздувание госрасходов и раскрутка инфляции

По мнению экс-первого замминистра экономики, руководителя по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ) Павла Кухты, инициативы Любченко вынудят правительство увеличивать дефицит бюджета, как минимум, с нынешних 3% до 4% ВВП. При этом поддержанная парламентом Бюджетная декларация предусматривает дефицит госбюджета в 2022 году на уровне 3,5%, в 2023-м и 2024 гг. — 3% и 2,7% соответственно. 1% — это дополнительно порядка 40 млрд грн. Откуда их брать? Первый вице-премьер предлагает смягчить монетарную политику с привязкой к стимулированию экономического развития, а не к инфляции, как этого требует политика инфляционного таргетирования.

"То есть фактически предлагается печатать деньги и терпеть высокую инфляцию и, возможно, девальвацию. Это будет подрывать доверие к нашей денежной единице и экономике как инвесторов, так и обычных наших граждан. При таких условиях ни внешние, ни внутренние инвестиции не пойдут в Украину — они уже сейчас не идут именно из-за отсутствия уверенности в сохранности своих денег и возможности надежно зарабатывать", — отметил Кухта.

"Это загонит страну еще глубже в ловушку. Придется тратить все больше средств налогоплательщиков на проценты по кредитам, а они и так уже составляют "десятину" — примерно десятую долю бюджетных расходов. Идея увеличения дефицита и наращивания долгов противоречит стратегическим документам — и Стратегии 2030, и основному фискальному плану — бюджетной декларации на 2022-2024 годы… Новые предложения министра экономики в этой сфере, во-первых, разрушительные для фискальной стабильности, а во-вторых, касаются ответственности другого министерства. Левая рука не знает, что делает правая?" — написала заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

По мнению Кухты, основа экономической стратегии Украины должна заключаться в создании доверия инвесторов — как иностранных, так и украинских, включая рядовых граждан. "Поскольку предлагаемый Любченко отказ от сдерживания инфляции Нацбанком будет воспринят инвесторами и гражданами (не говоря уже об МВФ и прочих кредиторах) как риск для стабильности украинской денежной единицы, вряд ли предложенную стратегию можно реально имплементировать на практике. В магазинах начнут расти цены, гривня будет падать, бюджет потеряет возможность привлекать финансирование — эти последствия наступят быстро, и долго терпеть их страна вряд ли станет", — добавил Кухта.

"Увеличение количества денег в обращении провоцирует рост цен. Локально произведенная товарная масса просто не успевает за быстрым ростом монетарной, а значит, денег становится больше при неизменном количестве товаров, и цены на них растут. Напечатанные гривни используют для покупки импорта (в отдельных случаях их просто выводят за границу в офшоры), и это увеличивает спрос на валюту, ослабляет курс гривни. Ослабление курса, в свою очередь, снова провоцирует рост цен", — подтверждает Мария Репко.

По ее словам, Украина действительно является малопривлекательной для инвесторов, экономика имеет низкую производительность труда, медленный рост и отставание от соседей. "Но методы, предложенные для решения этой проблемы, идут вразрез с принципами устойчивого и безопасного экономического развития. Например, министр пропагандирует расширение государственного вмешательства и государственной поддержки. Это плохой рецепт: достаточно сравнить десятилетия государственной поддержки угольной отрасли с несколькими годами развития ИТ-индустрии в условиях невмешательства правительства и низкого налогообложения. Миллиарды гривен, потраченные впустую на угольную промышленность, против миллиардов налогов, уплаченных ИТ-компаниями и специалистами, говорят об эффективности украинского государства как "успешного" менеджера больше, чем это сказали бы сотни статей", — пишет Репко.

По ее словам, госдоля в экономике сейчас и без того примерно на 10% выше среднего показателя в регионе. Украина перераспределяет через бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд почти половину ВВП. Увеличивать этот размер означает тормозить экономику, а не ускорять ее.

Нужно готовиться к худшему

По мнению исполнительного директора Case Ukraine Дмитрия Боярчука, предложения Любченко по накачиванию экономики деньгами годятся исключительно для реанимации критически больных экономик, а не для достижения системного роста и развития.

"Сейчас мировая экономика держится на большом количестве допинга в виде дармовых денег. Долларов, евро и других резервных валют напечатали столько, что даже такую ​​отсталую и проблемную экономику, как наша, легко кредитуют на мировом рынке. Но деньги нам дают взаймы не потому, что мы настолько классные, просто эти деньги некуда девать. Вот и дают "кому ни попадя". Зато мировая экономика не растет", — отметил он.

По словам Боярчука, такую политику мировые лидеры будут вести не дольше 2022 года. "Далее должна быть детоксикация, потому что клиент может и не выдержать такого количества "наркоты". До 2023 года деньги больше не будут такими дешевыми, как вода", — констатирует экономист. По его словам, тогда МВФ "вспомнит все голые задницы, которые он увидел за эти годы". "Инвесторов, которые бросаются на голый крючок, уже не будет. Да и ресурсные цены уже, наверное, будут себя иначе вести.... Говорят, что от этого процесса пострадает куча третьих стран. Призывают готовиться к этому уже и сейчас. Напоминают про множество долговых кризисов, произошедших в результате аналогичных процессов (глобального денежного детокса) в прошлом. А в это время министр экономики Украины пишет статью и фактически описывает, как он будет строить устойчивый экономический рост на основе фискальных и монетарных стимулов. Вам "о вечном думать надо, батенька", как вы будете влиять на экономику через глобальный монетарный детокс. А не вот это все", — написал Боярчук на своей странице в Facebook, виртуально обращаясь к Любченко.

"Мутить схемы проще со своими"

Наиболее жесткой критике эксперты подвергают идеи экономического изоляционизма и импортозамещения. "Производственные цепочки налажены — в мире нас никто не ждет"… "Они хотят держать нас в бедности"… Почему бы в самом деле не опереться на не такой уж маленький внутренний рынок, не вытащить себя самих из болота за волосы? Вон же Мюнхгаузен говорит, что ему удалось! На внутреннем рынке, да еще и защищенном от импорта, нетребовательному покупателю можно продать что угодно, не придется лезть из кожи вон, угождая покупателю. Прямо как в старые добрые совковые времена… Ну и, конечно, "мутить схемы" куда проще — все свои…" — поясняет Дубровский скрытые мотивы Любченко и его "экономической стратегии".

"Единственное, чего в реальности может достичь такая "политика экономического роста", — это создать временный бум, который закончится болезненным, если не катастрофическим, спадом, инфляцией и обнищанием. Именно так это было во всех латиноамериканских странах, и никак по-другому не получалось… Но грабли манят по одной очень прозаической причине: те самые производители упомянутых Любченко якобы конкурентоспособных отечественных товаров, место которых на отечественном рынке по странному недоразумению занимает импорт, как огня боятся настоящего конкурентного отбора, потому что прекрасно осознают свой неизбежный проигрыш настоящим предпринимателям", — резюмирует Владимир Дубровский.

Очевидно, что с таким "багажом" и "поддержкой" со стороны экспертного сообщества уже на этапе "питчинга" Алексей Любченко многого сможет достичь на посту премьер-министра (сарказм). Если именно такую страну, описанную уважаемыми экспертами, собираются строить в парламентской коалиции, которая будет голосовать за нового премьера уже в ближайшие недели, то ей, а также кураторам из Офиса президента придется нести крест последствий, к которым приведут такие кадровые решения. И падение рейтинга власти будет лишь вершиной айсберга этих последствий.