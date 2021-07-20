Экономика 30 минут назад

В Украине "теневые" зарплаты достигают 500 млрд грн — Минэкономики

Один официально работающий человек фактически содержит двух неработающих

Алексей Любченко. Фото: Википедия Алексей Любченко. Фото: Википедия
Алексей Любченко. Фото: Википедия

"Теневой" фонд оплаты труда в Украине оценивается почти в полтриллиона гривен в год.

Один официально работающий человек фактически содержит двух неработающих, заявил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В частности, он со ссылкой на реестр физлиц-налогоплательщиков рассказал, что 11,3 млн граждан получили официальную заработную плату в 2020 году.

В то же время почти 11 млн не получили никакого дохода. Также есть более 11 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от легально работающих граждан.

Читайте также:
"Безработица ушла в тень": сколько украинцев на самом деле потеряли работу из-за карантина

"То есть имеем за счет одного официально работающего содержание двух неработающих. И все эти категории одинаково пользуются общественными благами медициной, образованием, инфраструктурой, субсидиями, льготами", — подчеркнул Любченко.

Глава Минэкономики также добавил, что "теневой" фонд оплаты труда в Украине оценивается почти в полтриллиона гривен в год.

"Это деньги, за счет которых мы можем развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты", — отметил министр.

Такие диспропорции, продолжил он, лишь подсветил коронакризис, а именно — дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.

Напомним, 1 июля 2021 года Министерство экономического развития начало второй этап борьбы с теневой занятостью в Украине.

Также сообщалось, что в Украине 30% земельного банка работает в "тени".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кандидатуру Любченко больше не рассматривают как замену Шмыгалю —СМИ
Кандидатуру Любченко больше не рассматривают как замену Шмыгалю —СМИ
Украинские геймеры изучают историю по "Ведьмаку", а экономику по Minecraft, — исследование
Украинские геймеры изучают историю по "Ведьмаку", а экономику по Minecraft, — исследование
Инспекции подействовали: работодатели Украины в июле стали оформлять работников вдвое чаще
Инспекции подействовали: работодатели Украины в июле стали оформлять работников вдвое чаще
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сумнівна фірма стала головним виконавцем послуг з ремонту літаків ІЛ-76 для ЗСУ — ЗМІ

  3. Авиакомпания Emirates SkyCargo перевезет из Бельгии в Японию 247 лошадей

  4. Інвестувати у нерухомість буде невигідно: як законопроєкт 5600 може змінити ринок житла

  5. Цены на автомобильный газ в Украине бьют рекорды

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...