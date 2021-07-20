В Украине "теневые" зарплаты достигают 500 млрд грн — Минэкономики

"Теневой" фонд оплаты труда в Украине оценивается почти в полтриллиона гривен в год.

Один официально работающий человек фактически содержит двух неработающих, заявил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

В частности, он со ссылкой на реестр физлиц-налогоплательщиков рассказал, что 11,3 млн граждан получили официальную заработную плату в 2020 году.

В то же время почти 11 млн не получили никакого дохода. Также есть более 11 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от легально работающих граждан.

"То есть имеем за счет одного официально работающего содержание двух неработающих. И все эти категории одинаково пользуются общественными благами медициной, образованием, инфраструктурой, субсидиями, льготами", — подчеркнул Любченко.

Глава Минэкономики также добавил, что "теневой" фонд оплаты труда в Украине оценивается почти в полтриллиона гривен в год.

"Это деньги, за счет которых мы можем развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты", — отметил министр.

Такие диспропорции, продолжил он, лишь подсветил коронакризис, а именно — дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.

Напомним, 1 июля 2021 года Министерство экономического развития начало второй этап борьбы с теневой занятостью в Украине.

Также сообщалось, что в Украине 30% земельного банка работает в "тени".